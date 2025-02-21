AK Parti kongresi öncesi bomba kulis: O isim genel başkan yardımcısı olabilir!

Adalet ve Kalkınma Partisi 8. Olağan Büyük Kongresi'ni 23 Şubat Pazar günü Ankara Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek. Kongrenin ana sloganı "Adında AK, ışığında istikbal" olarak belirlendi. Kulislere göre kongrede partinin MKYK listesinde ciddi bir değişim yaşanabilir.Millet Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni Sinan Burhan tv100 ekranlarında Ebru Baki ile Para Manşet programında beklenen değişimlere dair kulis bilgisi verdi.

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Millet Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni Sinan Burhan canlı yayında şu ifadeleri kullandı:

"Ünal Karaman, İYİ Parti’den istifa etmişti, pazar günü AK Parti’ye katılacak.

Kürşad Zorlu AK Parti MKYK’da yer alacak, Türk Dünyasından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olması bekleniyor.

Yeni bir genel başkan yardımcılığı kuruldu, 19 olan genel başkan yardımcılığı 20'ye yükseltildi.

Bakanlarla ilgili durum şu; ‘genel başkan yardımcısı isimleri biz MKYK’da görmezsek bakan olarak değerlendirileceğini düşünebiliriz.Kabine değişikliği daha sonra olacak gibi gözüküyor.

Eski İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe'nin MKYK'ye gireceği ifade ediliyor. Ve genel başkan yardımcısı olarak konuşuluyor. Mehmet Özhaseki'nin de geri döneceği Genel Başkan Yardımcısı olarak döneceği ifade ediliyor. "

20 GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI

Edinilen bilgilere göre kongrede tüzükte mini değişikliklerin de gündeme gelmesi bekleniyor. Bu çerçevede AK Parti’de bulunan genel başkan yardımcılıklarına da bir yenisi daha ekleniyor. Türk Devletleri/Dünyası İle İlişkiler Genel Başkan Başkan Yardımcılığının kurulmasıyla birlikte partide genel başkan yardımcılığı sayısı genel başkan da dahil olmak üzere 20’ye çıkacak.