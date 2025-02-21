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Bakan Uraloğlu 6 ildeki bazı yolların ağır taşıtlara kapatılmasını değerlendirdi

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Bakan Uraloğlu 6 ildeki bazı yolların ağır taşıtlara kapatılmasını değerlendirdi

 Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, kar yağışının ulaşımı olumsuz etkilememesi için ekiplerin 7 gün 24 saat sahada olacağını, tuzlama ve kar küreme çalışmalarının aralıksız sürdürüleceğini bildirdi.

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​​​​​​​Bakan Uraloğlu, yazılı açıklamasında, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün (MGM) kuvvetli kar yağışı uyarısının ardından, ulaşımda aksaklık yaşanmaması için gerekli önlemlerin alındığını belirtti.

MGM'nin uyarısında Bolu ve Karabük'ün batısı ile İstanbul'da bugün öğle saatlerinden itibaren etkili olması beklenen kar yağışının, pazar günü öğle saatlerine kadar devam edeceğini ve trafik akışında olumsuzlukların yaşanmaması için bazı tedbirler alındığını aktaran Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Tedarik sürecinde aksama yaşanmaması gereken araçlar hariç olmak üzere, kamyon, çekici ve tanker cinsi ağır taşıtların, 21 Şubat Cuma günü saat 13.00 itibarıyla 23 Şubat Pazar günü saat 13.00'e kadar İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu ve Ankara illerini kapsayacak şekilde D100 ve D750 Devlet Yolları ile TEM ve Kuzey Marmara Otoyollarında seyirlerine izin verilmeyecek."

Uraloğlu, kuvvetli kar yağışına karşı Karayolları Genel Müdürlüğü ekiplerinin, tüm kritik noktalarda sahada olacağını ve yol güvenliğini sağlamak için gerekli tüm tedbirlerin alındığını vurgulayarak, "Kar yağışının ulaşımı olumsuz etkilememesi için ekiplerimiz, 7 gün 24 saat sahada olacak. Tuzlama ve kar küreme çalışmaları, aralıksız sürdürülecek." ifadesini kullandı.

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