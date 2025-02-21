Vodafone ve Samsung'dan 5.5G'ye geçişte işbirliği

Vodafone, müşterilerini geleceğin bağlantı teknolojisi 5.5G'ye hazırlamak için Samsung ile işbirliği yaptı.

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Şirketten yapılan açıklamaya göre, kullanıcılar bu işbirliği sayesinde daha yüksek hızla ve daha düşük gecikme süresiyle bağlantı deneyimleme imkanı bulacak.

Vodafone, işbirliği kapsamında kampanya düzenlenerek, Vodafone FLEX'ten seçili Samsung 5G ürünlerde yüzde 15'e varan indirim ve kredi kartsız faturaya ek 12 aya varan ödeme kolaylığı sunuldu. Kampanyayla, Vodafone tarafından faturalı müşterilere toplam 10 milyar lira fayda sağlandı.

Vodafone-Samsung işbirliği kapsamında, 5 yıl ve üzeri Vodafone'lu olanlara Samsung Galaxy S24 akıllı telefon serisinde peşin fiyatına 3 ayda ve vade farksız ödeme fırsatı sunuldu. Proje kapsamında Vodafone kanalında kampanyaya dahil olan modellerin satışında yüztde 100 büyüme kaydedildi. Ek olarak, Samsung Galaxy A25 5G akıllı telefon ve Samsung Galaxy Fit 3 akıllı bileklik ürünleri için, 0-5 yıl arası Vodafone’lu olanlara yüzde 5, 5-10 yıl arası Vodafone'lu olanlara yüzde 10, 10 yıl ve üzeri Vodafone'lu olanlara yüzde 15 indirim sağlandı.

Vodafone sadece kendi satış kanalına özel yeni Samsung Galaxy A16 5G 256 GB akıllı telefonu da müşterileriyle buluşturacak. Vodafone'da satışa sunulacak olan bu model, Vodafone'un portföyündeki en uygun fiyatlı 5.5G destekli akıllı telefon olma özelliği taşıyor.

Samsung'un yeni amiral gemisi olan Samsung Galaxy S25 5G serisi de tanıtımla birlikte Vodafone FLEX'te ön satışa açıldı. Ön satış ve satış dönemi faydalarla müşteriler şimdiden 5.5G'ye hazırlanacak. Vodafone müşterileri, S25 serisini kredi kartı gerekmeden faturaya ek 3 ayda ödeme imkanıyla satın alabilecek.

Samsung ve Vodafone, 22 Şubat günü İstanbul Bağdat Caddesi Vodafone Mağazasında bir deneyim günü gerçekleştirerek Vodafone müşterilerine S25 deneyimi de yaşatacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vodafone Türkiye Üst Yöneticisi (CEO) Engin Aksoy, Vodafone olarak kullanıcılara en yeni ve ileri teknolojileri sunmaya devam ettiklerini belirtti.

5.5G'ye uyumlu cihazlara sahip olmanın 5G'ye hazırlanmanın önemli bir koşulu olduğuna dikkati çeken Aksoy, "Samsung işbirliğiyle, Samsung'un 5G'li modellerini Vodafone FLEX ödeme kolaylıklarıyla ulaşılabilir kıldık. Böylece müşterilerimiz, 5.5G'nin daha yüksek hız, daha düşük gecikme süresi ve benzersiz bağlantı avantajlarıyla tanışma imkanı bulacak. Vodafone olarak, müşterilerimizin 5.5G deneyimine hazırlanmasına destek olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Samsung CEO'su Jeff Jo da 5G altyapısının desteklenmesi konusunda Vodafone gibi güçlü bir iş ortağıyla yenilikçi süreçleri birlikte yürüteceklerini aktardı.