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VavaCars, A.C.E. Awards'ta elmas ödülün sahibi oldu

VavaCars, A.C.E. Awards'ta elmas ödülün sahibi oldu

VavaCars, Şikayetvar platformu tarafından düzenlenen A.C.E. Awards'ta (Mükemmel Müşteri Memnuniyeti Başarı Ödülleri), üst üste üçüncü kez elmas (diamond) ödül kazandı.

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VavaCars'tan yapılan açıklamaya göre, Şikayetvar'ın bu yıl 10'uncu kez düzenlediği etkinlikte ödüller, İstanbul'daki Çırağan Palace Kempinski'de gerçekleştirilen törenle sahiplerini buldu.

Törende, 59 sektörden 100 marka, elmas, altın ve gümüş (diamond, gold ve silver) olmak üzere 3 farklı kategoride ödüllendirildi. Kazananlar ise 1,5 milyon tüketicinin geri bildirimiyle oluşturulan yöntemle belirlendi.

Çevrim içi ikinci el araç platformı VavaCars, törende üst üste üçüncü kez elmas ödüle layık görüldü.

Açıklamada görüşlerine yer verilen VavaCars Ticari Grup Başkanı Serdıl Gözelekli, müşteri memnuniyetinin, kendileri için prestijin yanı sıra işlerinin merkezinde yer alan bir değer olduğunu belirtti.

VavaCars olarak sektörde standartları yükseltmeye ve çevrim içi ikinci el araç alım-satım deneyimini müşteri faydasını gözeterek en iyi hale getirmeye devam edeceklerini kaydeden Gözelekli, "A.C.E Awards'ta üst üste üçüncü kez elmas ödüle layık görülmek, kullanıcılarımıza sunduğumuz güvenilir ve şeffaf hizmet anlayışımızı teyit ediyor. Bizi tercih eden müşterilerimize ve bu başarıya katkı sağlayan tüm ekip arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

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