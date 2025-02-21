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Bakan Kurum: "Afet bölgesinde evine kavuşmayan kalmayacak"

Bakan Kurum: "Afet bölgesinde evine kavuşmayan kalmayacak"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Gaziantep'te “Güneyşehir 1360 Konut ve 67 Dükkan Temel Atma Töreni”nde yaptığı açıklamada, "Afet bölgesinde evine kavuşmayan kalmayacak" ifadelerini kullandı.

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Gaziantep'te temel atma töreninde önemli açıklamalar yapıyor.

Bakan Kurum'un açıklaması şöyle:

"Söz verdiğimiz konutları hızla inşa ettik. Bizde çalışmanın ve başarmanın sınırı yoktur. Afet bölgesinde evine kavuşmayan tek bir afetzede kardeşimizi bırakmayacağız"

Tarih sussa hakikat susmayacak. Bizi hiç kimse çok konuşanların, boş konuşanların yanında bulamaz. CHP'nin hayal dahi edemeyeceği eserleri yapmaya aziz milletimizin destekleriyle devam edeceğiz. Deprem bölgesinden asla ayrılmayacağız, sizin elinizi bir an olsun bırakmayacağız. Bu annelerin vefalı evlatları olmaya devam edeceğiz.

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