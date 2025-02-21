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Dışişleri Bakanı Fidan: "Barış, ekonomik kalkınma ve refahla desteklenmedikçe kalıcı olamaz"

Dışişleri Bakanı Fidan: "Barış, ekonomik kalkınma ve refahla desteklenmedikçe kalıcı olamaz"

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, barışın, ekonomik kalkınma ve refahla desteklenmedikçe kalıcı olamayacağına vurgu yaparak, "Suriye'de, Gazze'de ve dünyanın diğer pek çok bölgesinde barış son derece kırılgan durumdadır. Bu bölgelere yönelik ekonomik iyileşme ve kalkınma hamleleri, sahici perspektifler sunmadığımız sürece kısa ömürlü olma eğilimindedir." dedi.

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Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan, G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın "2025’teki G20 Hedefleri: Güney Afrika Cumhuriyeti’nin G20 Dönem Başkanlığının Değerlendirilmesi, Yüksek Düzeyli Çıktılar ve G20’nin Muhasebesi" konulu oturumunda katılımcılara hitap etti.

G20'nin uluslararası ekonomik işbirliği için "en öncelikli forum olmaya devam etmesi gerektiğini" vurgulayan Fidan, G20'nin esnekliğini ve güncelliğini korumak için, yenilenmiş bir kararlılıkla bir dizi adım atılması gerektiğine işaret etti.

Fidan, bu adımların "özellikle uluslararası barış ve güvenliğin korunması konusunda daha kapsayıcı ve temsili bir küresel yönetişim sistemi için çaba göstermek" ve "gelişmekte olan ekonomilerin ve bölgesel aktörlerin karar alma süreçlerine katılımını artırmak" olduğunu söyledi.

Bu adımlardan "G20 ile İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) ve Afrika Birliği gibi bölgesel örgütler arasındaki işbirliğinin" güçlendirilmesini sağlamanın önemine de dikkati çeken Fidan, "Özellikle Orta Asya, Kafkasya ve Orta Doğu'da bölgesel ekonomik koridorlar aracılığıyla bağlantısallığı teşvik etmek, Trans-Hazar Orta Koridoru ve Kalkınma Yolu Projesi bu vizyonun başlıca örnekleridir." ifadesini kullandı.

"Suriye'de, Gazze'de ve dünyanın diğer pek çok bölgesinde barış son derece kırılgan durumdadır"

Fidan, göç ve mülteci krizlerinin ele alınmasında adil yük paylaşımını teşvik etme ve mültecilere ev sahipliği yapan ülkeleri sürdürülebilir çerçevelerle destekleme ile gıda güvenliği, enflasyon ve tedarik zinciri aksaklıklarının ele alınmasına yönelik küresel çabalarda daha iyi eşgüdüm sağlama konusuna dikkati çekti.

Bakan Fidan, "Barış, ekonomik kalkınma ve refahla desteklenmedikçe kalıcı olamaz. Suriye'de, Gazze'de ve dünyanın diğer pek çok bölgesinde barış son derece kırılgan durumdadır. Bu bölgelere yönelik ekonomik iyileşme ve kalkınma hamleleri, sahici perspektifler sunmadığımız sürece kısa ömürlü olma eğilimindedir." diye konuştu.

G20'nin, jeoekonomi ve jeopolitik arasındaki bağın farkına varılması suretiyle daha istikrarlı bir küresel düzenin şekillendirilmesinde daha etkili olabileceğine vurgu yapan Fidan, jeopolitik bölünmeler arasında köprüler kurmak ve bu bölünmelerin üstesinde gelmek için ekonomik diplomasi kanallarının kullanılabileceğine işaret etti.

Fidan, "Bu bağlamda, G20'nin jeoekonomik dengeleyici olarak rolünün artırılması teşvik edilmelidir. Türkiye olarak, bu vizyona katkıda bulunmaya hazırız." açıklamasını yaptı.

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