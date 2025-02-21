İsrail: "Hamas’ın teslim ettiği cenaze rehineye ait değil"

İsrail Ordusu, Hamas tarafından teslim edilen dört cenazeden ikisinin Şiri Bibas’ın çocukları Kfir ve Ariel’e ait olduğunu, ancak bu cenazelerin annelerine ait olmadığını açıkladı. İsrail, ateşkes anlaşmasının ihlali olarak nitelendirilen bu durumu vurguladı. Netanyahu, Hamas’ın bu ihlali için bedel ödeyeceğini belirtti. Hamas, dört cenaze karşılığında 22 Şubat’ta bir grup Filistinli esiri serbest bırakmayı planlıyor.

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İsrail Ordusu, dün Hamas tarafından teslim edilen dört cenazeden ikisinin, Şiri Bibas’ın çocukları Kfir (1) ve Ariel (5) olduğunu açıkladı. Ancak ordu, yapılan kimlik tespiti sırasında bu cenazelerin, anneleri Şiri Bibas’a ait olmadığını belirtti. Cenazenin başka bir esire ait olduğu, ateşkes anlaşmasının ciddi bir ihlali olduğu vurgulandı. Ayrıca, İsrail Ordusu, diğer cenazenin ise Hamas’ın elinde bulunan başka bir esir, Oded Lifshitz’e ait olduğunu doğruladı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Şiri Bibas’ı ve tüm rehineleri eve getirmek için kararlılıkla hareket edeceklerini söyledi. Netanyahu, Hamas’ın bu ihlali için bedel ödeyeceğini ifade etti. Hamas, daha önce Şiri ve iki çocuğunun bir İsrail hava saldırısında öldüğünü açıklamıştı. Ancak İsrail Ordusu, adli tıp verilerine ve istihbarata dayandırarak, Ariel ve Kfir’in Kasım 2023’te esir alındıktan kısa süre sonra öldüklerini belirtti.

HAMAS BEDELİNİ ÖDEYECEK

Ariel ve Kfir’in cenazelerinin teşhis edildiği belirtilirken, "Hamas’tan Şiri’yi tüm esirlerle birlikte geri almasını talep ediyoruz" ifadesi kullanıldı. İsrail Başbakanı Netanyahu da, teslim edilen cenazelerin birinin İsrailli esir yerine Gazzeli bir kadına ait olduğunu belirterek, bu olayın ateşkes anlaşmasını ihlal ettiğini ve Hamas’ın bunun bedelini ödeyeceğini söyledi.

4 İSRAİLLİ ESİRİN CENAZESİNİ TESLİM ETMİŞTİ

Hamas, Gazze Şeridi'nde İsrail saldırısında ölen dört İsrailli esirin cenazelerini, ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında Uluslararası Kızılhaç ekiplerine teslim etti. Cenazeler arasında Oded Lifshitz, Shiri Bibas, Ariel Bibas ve Kfir Bibas yer aldı ve bunlar İsrail tarafından teslim alındı. Hamas’ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, bu kişilerin "siyonist işgal uçaklarının bulundukları yerleri kasıtlı olarak bombalamadan önce hayatta olduklarını" belirtti. Anlaşmaya göre, 22 Şubat’ta İsrail, bu cenazelere karşılık bir grup Filistinli esiri serbest bırakmayı planlıyor.