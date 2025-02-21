Kuzey Kore'nin gizli dünyasını Rus askeri anlattı: Yerel halkla temas kurmamız yasaktı!

The Guardian gazetesi, Ukrayna savaşında yaralanan Rus askerlerinin Kuzey Kore’ye tedavi için Kuzey Kore’ye gittiğini ve burada yaşadıklarını anlattı. O askerlerden biri olan Aleksei, o ve diğer askerlerin akşamları dışarıda dolaşmaları ya da yerel halkla temas kurmalarının yasak olduğunu anlattı.

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Rusya Ukrayna Savaşı’ndaki son durumu aktaran İngiliz The Guardian gazetesi, yaralı bir Rus askerinin tedavi için Kuzey Kore’ye gittiğini ve burada yaşadıklarını anlattı.

Tedavi gören askerlerin akşamları dışarıda dolaşmaları ya da yerel halkla temas kurmaları yasak. O askerlerden biri olan Aleksei’ye göre burada alkol bulmak da zor. The Guardian gazetesi, Rus askerlerinin Kuzey Kore’ye yaptığı habersiz yolculukları anlattı.

Ukrayna'daki cephelerde Rusya için iki yıl savaştıktan sonra Aleksei, bacağındaki şarapnel yarasını iyileştirmek için geçen yaz memleketi Vladivostok'a döndü.

Birkaç hafta sonra Aleksei'ye bavullarını toplaması ve Kuzey Kore'nin başkenti Pyongyang'a giden iki saatlik bir uçağa binerek ülkenin doğu kıyısındaki Wonsan kentinde bulunan bir sağlık merkezine gitmesi söylendi.

Güvenlik nedeniyle haberde ismi değiştirilen Aleksei, üstlerinin kendisine Karadeniz'deki ve Altay dağlarındaki daha popüler sanatoryum yerlerinin, talebini gönderdiğinde zaten tamamen dolu olduğunu bildirdiğini söyledi. “Bu yüzden Kuzey Kore'ye bir gezi önerdiler” dedi.

SOSYAL İMKANLAR

The Guardian’a göre Aleksei, Ukrayna'ya karşı savaşta yaralanan Rus askerlerinin bakımı konusunda yeni bir rol üstlenen Kuzey Kore'ye tıbbi rehabilitasyon ve dinlenme için gizlice gönderilen yüzlerce Rus askerinden biri.

Daha önce bildirilmeyen bu gezi, Vladimir Putin'in Ukrayna'yı işgalinin başlamasından bu yana Rusya ve Kuzey Kore arasında artan askeri ve siyasi uyumun en son işareti.

Batılı tahminlere göre bu işbirliği, Pyongyang'ın güneybatıdaki Kursk bölgesinde Rus güçlerini desteklemek üzere 10 binden fazla asker konuşlandırmasıyla sonuçlandı.

Kuzey Kore'ye yaptığı bir haftalık gezi sırasında Aleksei, Wonsan'daki bir tesisi yaklaşık 12 Rus askeriyle paylaştığını, havuz ve saunadan yararlandığını söyledi. Günlerini asker arkadaşlarıyla masa tenisi ve kart oynayarak geçirmiş.

“Tesisler genel olarak temiz ve iyiydi ve güneş parlıyordu” diyen Aleksei, yine de bir sanatoryumda beklenen tıbbi tedaviyi görmediğinden ve yemeklerin “tatsız ve etsiz” olduğundan şikayet etti.

YEREL HALKLA TEMAS YASAK

O ve diğer askerlerin akşamları dışarıda dolaşmaları ya da yerel halkla temas kurmaları yasaktı. Alkol bulmanın da zor olduğunu sözlerine ekledi.

Savaşın başlamasından bu yana yüz binlerce Rus askeri evlerine döndü ve birçoğu rehabilitasyon için hükümet tarafından finanse edilen programlara katıldı.

Ülke genelindeki yüzlerce sanatoryuma yapılan gezileri denetleyen Rus hükümetinin gazilere yönelik kuruluşları, Kuzey Kore'ye yapılan gezileri kamuoyuna tanıtmadı ve ziyaretlere ilişkin herhangi bir görüntü de yayınlanmadı.

Ancak bu ay yayınlanan bir röportajda Rusya'nın Pyongyang Büyükelçisi, Ukrayna'da savaşan “yüzlerce Rus askerinin” Kuzey Kore sanatoryum ve tıbbi tesislerinde rehabilitasyon gördüğünü söyledi.

Büyükelçi Aleksandr Matsegora, hükümet gazetesi Rossiyskaya Gazeta'ya verdiği demeçte, “Tedavi, bakım, yemek... Kuzey Kore'de kalmakla ilgili her şey tamamen ücretsizdi” dedi.