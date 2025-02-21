Erdoğan'dan büyük kongre mesajı: Yarım kalan hikaye olmayacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Aziz milletimizin kaderini değiştiren, Türkiye Yüzyılı’na emin adımlarla ilerleyen kutlu yolculuğumuzda, Allah’ın izniyle yarım kalan hiçbir hikâye olmayacak… " dedi.

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Kurulduktan 15 ay sonra 3 Kasım 2002'de girdiği ilk genel seçimle iktidara gelen ve 23 yıldır ülkeyi yöneten AK Parti, 8. Olağan Büyük Kongresi'ni "Adında AK, Işığında İstikbal" ana sloganıyla 23 Şubat'ta gerçekleştirecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti kongresine ilişkin bir paylaşım geldi.

"Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle:

Aziz milletimizin kaderini değiştiren, Türkiye Yüzyılı’na emin adımlarla ilerleyen kutlu yolculuğumuzda, Allah’ın izniyle yarım kalan hiçbir hikâye olmayacak…

AK Parti’mizin 8’inci Olağan Büyük Kongresi’ni inşallah 23 Şubat Pazar günü partimize yakışır bir atmosferde icra edecek, hep beraber yeni bir dönemin kapılarını açacağız. Adında AK Işığında İstikbal!"