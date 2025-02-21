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Erzurum'da yolcu otobüsü devrildi! Çok sayıda yaralı var

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Erzurum'da yolcu otobüsü devrildi! Çok sayıda yaralı var

Erzurum'un Horasan ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 37 kişi yaralandı.

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Gültekin Yolcu'nun (62) kullandığı ve Ağrı'dan Erzurum istikametine giden 34 KKC 356 plakalı yolcu otobüsü, gece saatlerinde Horasan ilçesi yakınlarındaki Velibaba mevkisinde bariyere çarptı.

Yoldan çıkıp araziye devrilen otobüsün sürücüsü ile 36 yolcu yaralandı.

Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı bildirildi.

Öte yandan kazanın meydana geldiği bölgede, kar ve buzlanmanın etkili olduğu öğrenildi.

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