Kuveyt Türk'ün Geleceğe Yazılım projesine ödül

Kuveyt Türk, Geleceğe Yazılım projesiyle PRİDA İletişim Ödülleri'nin "UNICEF Çocuklara Umut Dağıtan Kampanyalar" kategorisinde ödül almaya hak kazandı.

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Bankadan yapılan açıklamaya göre, İletişim Danışmanlığı Şirketleri Derneği (İDA) tarafından PRİDA İletişim Ödülleri düzenlendi. Farklı kategorilerin yer aldığı ödül programında, PRİDA jürisi, finale kalan projeler arasından adayları UNICEF'e sundu. UNICEF, Kuveyt Türk'ün eğitime sağladığı sürdürülebilir destek ve kapsayıcı yaklaşımının bir sonucu olarak hayata geçirdiği Geleceğe Yazılım projesini ödüle layık gördü.

Kuveyt Türk'e ödülünü UNICEF Türkiye Global İletişim Direktörü Ece Olcay takdim etti.

2018'de "Geleceği Değerlerimizle Kodlayalım" anlayışıyla başlatılan ve 2023'te "Geleceğe Yazılım" adıyla kapsamı genişletilen proje, bugüne kadar 48 şehirde 146 okulda 2016 cihazla 78 binin üzerinde çocuğa ulaştı.

Kuveyt Türk tarafından kurulan bilgisayar laboratuvarlarında, Kuveyt Türk ve Kuveyt Türk'ün teknoloji iştiraki Architecht çalışanlarının gönüllü olduğu projede, binlerce öğrenciye robotik kodlama eğitimi sunulurken dijital platformlar aracılığıyla da daha geniş kitlelere erişim sağlanıyor.

Çevresel sürdürülebilirlik açısından elektronik atık oluşumunu azaltmayı da hedefleyen proje, gelecek dönemde de yeni okullarla birlikte on binlerce çocuğa ulaşmayı amaçlıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kuveyt Türk İnsan Kaynakları ve Strateji Genel Müdür Yardımcısı Semih Sel, gençlerin teknoloji ve yazılım alanında yetkinlik kazanmalarına destek olmanın, onlara geleceklerini inşa etme fırsatı sunmanın en önemli önceliklerinden biri olduğunu belirtti.

2018'de ilk tohumlarını attıkları projenin bugün yeşererek filizleniyor olmasının mutluluk verici olduğunun altını çizen Sel, "Projemizle sadece teknik beceri kazandırmayı değil, aynı zamanda çocuklarımıza ilham vermeyi ve onları geleceğe hazırlamayı hedefliyoruz. PRİDA İletişim Ödülleri'nde UNICEF tarafından bu çabamızın ödüllendirilmesi bizler için büyük bir mutluluk ve motivasyon kaynağı." ifadelerini kullandı.