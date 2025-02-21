Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turundaki rakibi Rangers oldu

Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turunda İskaçya'nın Rangers takımı ile eşleşti.

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Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonu UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu eşleşmeleri belli oldu.

İsviçre'nin Nyon kentinde bulunan UEFA Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen kura çekiminde Türkiye'nin temsilcisi Fenerbahçe, Rangers takımı ile eşleşti.

Son 16 turu maçları, 6 ve 13 Mart'ta oynanacak. İlk maç İstanbul'da oynanacak. Rövanş maçları sonrası Avrupa Ligi'nde çeyrek finale kalan takımlar netlik kazanacak.

Çeyrek finale yükselirse ya Roma ya da Athletic Bilbao ile karşılaşacak

Fenerbahçe, Çeyrek Final etabına yükselmesi halinde Roma-Athletic Bilbao eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Eşleşmeler şöyle:

Viktoria Plzen (Çekya)-Lazio (İtalya)

Bodo/Glimt (Norveç)-Olympiakos (Yunanistan)

Ajax (Hollanda)-Eintracht Frankfurt (Almanya)

AZ Alkmaar (Hollanda)-Tottenham (İngiltere)

Real Sociedad (İspanya)-Manchester United (İngiltere)

FCSB (Romanya)-Olimpik Lyon (Fransa)

Fenerbahçe-Rangers (İskoçya)

Roma (İtalya)-Athletic Bilbao (İspanya)

Rangers'ın UEFA Avrupa Ligi performansı

İskoçya temsilcisi Rangers ise UEFA Avrupa Ligi'nde bu sezon 4 galibiyetin yanı sıra 2'şer beraberlik ve yenilgi yaşadı. Fenerbahçe'nin lig aşamasındaki rakiplerinden Lyon'a evinde 4-1 yenilen Rangers, İngiltere'den Manchester United'a ise deplasmanda 2-1 mağlup oldu. İskoç ekibi, ağırladığı Union Saint-Gilloise'yı ise 2-1 yenmeyi başardı. Öte yandan Olympiakos ile Rangers'ın lig aşamasında Yunanistan'daki karşılaşması 1-1 eşitlikle sona erdi.

Avrupa Ligi takvimi

Son 16 turu: 6 ve 13 Mart 2025

Çeyrek finaller: 10 ve 17 Nisan 2025

Yarı finaller: 1 ve 8 Mayıs 2025

Final: 21 Mayıs 2025