Bakan Murat Kurum Gaziantep'te temel atma töreninde muhalefete tepki gösterdi

Gaziantep Güneyşehir’deki sosyal konut temel atma töreninde konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "81 ilde 312 bin sosyal konutumuzu hızla yapıyoruz. Bu çalışmalarla sadece sizlere yuva sunmuyor, vatandaşımızı sıkıntıya sokan konut/kira problemine de neşter vuruyoruz” dedi.

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Bakan Kurum, muhalefetin deprem bölgesindeki çalışmalara yönelik tavrına da tepki göstererek, “Siz, bunların ayakkabılarında hiç şantiye çamuru gördünüz mü? Şimdi bunlara sorsanız en sosyal demokrat, en emekçi bunlar değil mi? Ama inanın, bunlarda ne alın terine ne de emeğe zerre kadar saygı yoktur” diye konuştu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Gaziantep Güneyşehir’de 1.360 konut ve 67 dükkanın temel atma töreninde konuştu. Deprem bölgesinde ilk günden bu yana devam eden çalışmalarla ilgili konuşan Bakan Kurum, “Ne mutlu bize ki yüz binlerce yeni yuva kurduk; yepyeni uydu kentler, şehirler inşa ettik. Gündüz iş makinelerimiz hummalı bir şekilde çalıştı. Gece olunca kule vinçlerin ışıkları yandı,çalışmalar devam etti. Bize ne gecenin karanlığı engel olabildi ne de kışın ayazı bu gayreti durdurabildi” dedi.

KALAN 251 BİN KONUT YIL SONUNA KADAR TAMAMLANACAK

Bakan Kurum, deprem bölgesinde kalan 251 bin konut, köy evi ve iş yerinin yıl sonuna kadar tamamlanacağını kaydetti: Bir ülke büyüklüğü alanın her yerinde, alnımızın akı, alın teriyle çalıştık ya! Yarım milyon sıcak yuvayı tamamlayıp bu milletin yüzünü güldürdük ya! Bundan daha büyük bir mutluluk ve şeref olamaz.Yüzyıllardır her badireden sonra nasıl ayağa kalktıysak, şimdi de bir Anka Kuşu misali küllerimizden yeniden doğuyoruz. Bu şehirlerin yuvalarının kapılarını yeniden mutluluğa, yeniden umuda açıyoruz.

“BAŞ KOYDUĞUM BU YOLDAN ASLA DÖNMEYECEĞİM”

Bakan Kurum, 6 Şubat depremlerinden hemen sonra Nurdağı ve İslahiye’de bulunduğunu hatırlatarak şöyle konuştu: O kara kış günlerinde her sokağına girdiğim, her enkaz başına koştuğum İslahiye’de ve Nurdağı’nda artık zor günler geride kaldı. Burada hayatım boyunca bir mühür gibi kalbimde tutacağım, torunlarıma anlatacağım acı-tatlı şeyler yaşadım. ‘Murat, bir İslahiye’ye değil, 11 ile yetişti’ diyerek ardımızdan dua eden Mine ablamızı asla unutmayacağım. ‘İnsan bir yuvaya kavuşur da nasıl sevinmez’ diyen Cemal dedemizin mutluluğunu unutmayacağım. ‘Kış geldi, biz sıcak evlerimizdeyiz’ diyerek devletine selam gönderen Selda kardeşimin sevincini daima yüreğimde saklayacağım. Sizlere söz veriyorum, deprem bölgesinde tek bir afetzede kardeşimin bile boynunun bükük kalmasına asla izin vermeyeceğim. Bu sokakların bir evladı olarak, baş koyduğum bu yoldan asla dönmeyeceğim.

“KONUT FİYATLARINI DÜŞÜRECEK DEVRİM NİTELİĞİNDE ADIMLAR ATIYORUZ”

Bakan Kurum konuşmasında, bugüne kadar 1 milyon 481 bin sosyal konut inşa ettiklerini, 5 milyon dar gelirli vatandaşa yeni yuvalarını teslim ettiklerini söyledi: 81 ilde 312 bin sosyal konutumuzu da hızla yapıyoruz. Bu çalışmalarla sadece sizlere yuva sunmuyor, vatandaşımızı sıkıntıya sokan konut/kira problemine de neşter vuruyoruz. Milli Emlak Genel Müdürlüğümüzle arsa maliyetlerini düşürecek çalışmalar yürütüyor, konut fiyatlarını düşürecek devrim niteliğinde adımlar atıyoruz.Bir yandan Emlak Konut’la başlattığımız yeni konut kampanyasıyla orta gelirli vatandaşlarımızı ev sahibi yapıyor diğer yandan 81 ilimize gönderdiğimiz genelge kapsamında yeni sosyal konut kampanyamızla dar gelirli vatandaşlarımıza yuva imkanları sağlıyoruz. İşte Güneyşehir’deki Gazi Konut Projemizle üreteceğimiz 1.427 bağımsız bölüm de bu gayretin bir sonucudur. İnşallah bu eserimiz, 12 ay içerisinde tamamlanacak.

“BUNLARIN AYAKKABILARINDA HİÇ ŞANTİYE ÇAMURU GÖRDÜNÜZ MÜ?”

Bakan Kurum, muhalefetin deprem bölgesine yönelik eleştirileriyle ilgili de şöyle konuştu: Biz, insanımızın yarınları için daimi bir seferberlik şuuruyla çalışıyoruz. Birileri de her zamanki gibi yalanla, dolanla buradaki gayreti gölgelemeye, birliğimizi bozmaya çalışıyor. Depremin ilk günlerinde bile siyasi menfaat peşinde koştular. “İlk iş olarak, devlet nerede korosu” kurdular. Hala yalanla, dolanla, hakaretle dolu bestelerini yapmaya, aynı türküleri çağırmaya devam ediyorlar. Siz, bunların ayakkabılarında hiç şantiye çamuru gördünüz mü? Şantiyeye gidip orada milletin derdiyle dertlendiğini gördünüz mü? Siz şu deprem bölgesinde bunların tek bir eserini, hizmetini gördünüz mü? Şimdi bunlara sorsanız en sosyal demokrat, en emekçi bunlar değil mi? Ama inanın, bunlarda ne alın terine ne de emeğe zerre kadar saygı yoktur. Sorsanız “gelecek bizde” derler. Ama bunlarda afetzede kardeşlerimizin hayallerine, umutlarına, ümitlerine zerre kadar katkı yoktur. Onlar sanıyorlar ki, biz sussak mesele kalmayacak. Halbuki, biz sussak, tarih susmayacak. Tarih sussa, hakikat susmayacak. Biz evelallah ne susarız, ne de bunların çürümüş zihniyetinin hizasında dururuz. Çünkü biz tüm benliğimizle, kurulan yuvaların temellerindeyiz. Çünkü biz tüm ruhumuzla, kurduğumuz ekmek teknelerinin peşindeyiz. Bizi hiç kimse, millete verdiği söze ihanet edenlerin, millete sırtını dönenlerin, devletine parmak sallayanların safında bulamaz.

“CHP’NİN HAYAL DAHİ EDEMEYECEĞİ ESERLERİ YAPMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Konuşmasında, deprem bölgesinden asla ayrılmayacaklarının altını çizen Bakan Kurum, “Yeni odasında ilk adımlarını atan Antepli Betül bebeğin yanındayız. Yeni okuluna masmavi çantasıyla koşan Hataylı Ali’nin yanındayız. Yeni yaptığımız dükkanında helal ekmeğini kazanan Maraşlı Ayşe ablamızın, Adıyamanlı Ahmet abimizin yanındayız. Deprem bölgesinin tüm ailelerine, Ayşelerine, Ahmetlerine sözüm olsun, ahdim olsun. CHP’nin hayal dahi edemeyeceği bu eserleri yapmaya devam edeceğiz. Ne mutlu, 11 ile hizmet edenlere. Ne mutlu, deprem bölgesine eser vermeye. Ne mutlu, size kardeş, size yoldaş, size evlat olanlara” dedi.

GÜL: MERT BİR İNSAN AYAKTAYSA, BİNALARI NASIL İNŞA EDEBİLECEĞİNİ GÖRDÜK

Törende konuşan AK Parti Gaziantep Milletvekili Abdulhamit Gül, deprem zamanı yüzyılın afetinden yüzyılın dayanışmasının nasıl ortaya konduğunu tüm dünyanın gördüğünü ifade etti: Mert bir insan ayaktaysa, o binaları nasıl inşa edebileceğini; bir millet ayaktaysa, o medeniyeti nasıl yeniden ihya edileceğini 6 Şubat'ta gördük. İşte yıkılmayan o abide kişilerden birisine şahit olduk, o kişilerden birisi Murat Kurum Bakanımızdır, kadim kardeşimizdir, bu milletin evladıdır. İşte Murat Kurum'lar ayakta oldukça bu millet için çalıştıkça, bu millet Allah'ın izniyle kıyamete kadar devlet, millet el ele her zaman payidar olacaktır.

VALİ ÇEBER: BURAYI EVİNİZ BİLDİNİZ BU ŞEHİRDEN AYRILMADINIZ

Gaziantep Valisi Kemal Çeber de konuşmasında depremin ilk anından itibaren Bakan Kurum’un bölgeden ayrılmadığını söyledi: 2 ay burayı eviniz bildiniz bu şehirden ayrılmadınız. Ben de o zaman koordinatör valiydim. Sizin ne kadar içten, gönülden tam bir memleket evladı olarak şu sokaklarda, her bir evin yanında nasılkoşturduğunuza ben şahidim. Ne zaman ‘alo’ desek telefonun ucundasınız. Ne zaman randevu istesek iki gün geçmeden sizinle görüşebiliyoruz.