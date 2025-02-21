60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu güzergahı belli oldu

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Gençlik ve Spor Bakanlığının destekleriyle Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu (Tour of Türkiye-TUR 2025), 60. yılında 27 Nisan-4 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek. Antalya'da başlayıp, İzmir'de sona erecek TUR 2025, 8 etaptan oluşuyor.

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Türkiye Bisiklet Federasyonundan yapılan açıklamada, Uluslararası Bisiklet Birliğinin (UCI) Avrupa turları takviminde yer alan ve Türkiye'nin "ProSeries" kategorisindeki tek bisiklet yarışı olan Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun, dünyaca ünlü profesyonel takım ve sporcuların katılımıyla 27 Nisan Pazar günü Antalya'dan başlayacağı ve Kemer, Kalkan, Fethiye, Marmaris, Akyaka, Aydın, Kuşadası, Selçuk, Çeşme üzerinden 4 Mayıs Pazar günü İzmir'de tamamlanacağı belirtildi.

1963 yılında Marmara Turu olarak başlayan, 1965 yılında uluslararası nitelik kazanarak 1966 yılından itibaren Cumhurbaşkanlığı himayelerine alınan, Türk bisikletinin gelişimine katkı sağlayan ve dünya bisikletinde önemli bir marka haline gelen TUR 2025'in 8 etapta gerçekleştirileceği kaydedildi.

Etaplar

60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, 2025 parkuru şöyle:

1. Etap: Antalya-Antalya (27 Nisan)

2. Etap: Kemer-Kalkan (28 Nisan)

3. Etap: Fethiye-Marmaris (29 Nisan)

4. Etap: Marmaris-Akyaka (Kıran) (30 Nisan)

5. Etap: Marmaris-Aydın (1 Mayıs)

6. Etap: Kuşadası-Selçuk (Meryemana) (2 Mayıs)

7. Etap: Selçuk-Çeşme (3 Mayıs)

8. Etap: Çeşme-İzmir (4 Mayıs)

TUR’un 60. yıl rotası toplamda 1.153 kilometrelik etaplardan oluşuyor ve 15.898 metre toplam irtifası ile 2 zirve finişe sahip. Marmaris-Akyaka etabının sona ereceği "Kıran" tırmanışı ve "Aydın" ilk kez etap finişine ev sahipliği yapacak. Marmaris-Akyaka (Kıran) etabı "Kraliçe Etap" olacak.

Yarış Antalya'da Atatürk Parkı'ndan 27 Nisan'da başlayacak. İkinci etap Kemer'den başlayarak Kalkan'da sona erecek. Fethiye-Marmaris etabında bisikletçiler Yeşilbelde Köyü ve İçmeler üzerinden Marmaris'e ulaşacak. 4. etapta Gökova Körfezi manzarası eşliğinde pedal çevrilecek ve Kıran zirvesinde tamamlanacak. Bu etap, yarışın en zorlu bölümlerinden biri olarak değerlendiriliyor. 5. etap, Marmaris'ten Aydın Şehir Merkezi'ne uzanarak bir sprint etabı olarak planlandı. 6. etap Kuşadası'ndan başlayarak, Özdere ve Menderes güzergahında devam edecek ve tırmanışçılar için belirleyici olacak. Bisikletçiler Şirince'den geçerek Meryemana'da finiş yapacak. Genel Klasman Birincisi için 6. etap sıralaması belirleyici olacak. 7. etap, Efes Antik Tiyatro'dan başlayarak Seferihisar, Güzelbahçe ve Urla rotasında ilerleyerek Çeşme Ilıca'da sona erecek. Son etap ise Çeşme Kalesi'nden başlayarak, Urla, Güzelbahçe ve Konak üzerinden Karşıyaka İskelesi'nde tamamlanacak.

TUR'un TV yayınları

Federasyonun açıklamasında, Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun 60. yıl etkinlikleri, 2025 yılında da her yıl olduğu gibi Eurosport ve TRT Spor aracılığıyla canlı yayınlanacağı belirtilerek, "Ülkemizde ve dünyada yüzlerce televizyon kanalı ve medya kuruluşunun yakından takip edeceği yarış, yayınlanacak özel içeriklerle birlikte en uzak coğrafyalarda bile milyonlarca kişi tarafından yakından takip edilecek." denildi.

Kurumsal destekçiler dev organizasyona güç katacak

Organizasyonun kurumsal destekçileri arasında Spor Toto Teşkilat Başkanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) bulunuyor. Yarışın düzenleneceği şehirlerdeki valilikler, kaymakamlıklar, belediyeler, emniyet birimleri, jandarma birimleri, karayolları, il kültür ve sağlık birimleri ve pek çok kurum ekipleri ile dev organizasyona destek olacak.