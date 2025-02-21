Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı'dan Rangers yorumu

Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu çekiminde Fenerbahçe'nin Rangers ile eşleşmesini değerlendirdi.

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Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu kura çekiminin ardından TRT Spor'a bağlanarak değerlendirmede bulundu.

Kolay bir kura olmadığını vurgulayan Ilıcalı, "Kura çok kolay diyemem ama iyi bir kura. Allah gönlüme göre verdi demeyeceğim, şahsen Olympiakos'u istiyordum. Tabii ki hocamız ve kulübümüz için fark etmez" dedi.

Belçika ekibi Anderlecht'e karşı büyük bir üstünlük kurduklarının da altını çizen Ilıcalı, "Bizim Anderlecht öncesindeki kuramız çok çok zordu. Öyle bir gruptan çıktıktan sonra, biz takımımızın oradan çıkmasını başarı olarak görmüştük. Anderlecht'i eze eze eledik" sözlerini sarf etti.

Anderlecht'e karşı kolay tur atladıklarını ve bunun önemli bir başarı olduğunu söyleyen Fenerbahçe Asbaşkanı, "Türk takımlarının böyle Avrupa kulüplerini bu kadar rahat hatırladığını görmedik. Bizi bu tansiyondan uzak tutan teknik direktörümüz Jose Mourinho ve oyuncularımıza teşekkür ediyoruz. Onları seviyoruz." diye konuştu.

"BİZ GİDERİZ HOCAMIZ KALIR"

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho hakkında da konuşan Ilıcalı, "Biz en başından beri Jose Mourinho'nun Fenerbahçe'sini izliyoruz. Alışma süreci olduğu doğru. Gittiği her takıma çabuk bir şekilde adapte olup en yüksek verimi alan bir teknik direktör. Burada Mancini hoca olarak kabul edilmedi, gitti Avrupa şampiyonu oldu. İspanyol iki hocayı beğenmedik, biri Avrupa şampiyonu oldu, diğeri Şampiyonlar Ligi'ni aldı. Başkanımız en başından beri altını çizdi; biz gideriz, hocamız kalır." ifadelerini kullandı.

'ROMA'YI İSTERİM'

Çeyrek finale yükselmeleri halinde AS Roma'yı daha çok istediğini vurgulayan Ilıcalı, "Aslında zor tarafa düştük yine. Bilbao kupanın 1 numaralı favorisi. Roma hocamızın eski takımı. Hangisini isterim, Roma'yı isterim. Hocamızın da eski takımı olduğu için" dedi.

'EN ÇOK PUAN TOPLAYAN TAKIM BİZİZ'

Ilıcalı, sözlerini şöyle tamamladı: "Biz Fenerbahçe olarak son 5 senenin en başarılı takımıyız Türkiye'de. En çok puan toplayan takım biziz. Bugün ülkemizden Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılınacak ve bunun en büyük sebebi biziz. Tek bir arzumuz var; kupa. Kupada takımları küçük görmek değil. Biz takımımıza güveniyoruz."