BIST 9.602
DOLAR 36,42
EURO 38,12
ALTIN 3.427,71
HABER /  EKONOMİ

Tarım Kredi'den ramazan kampanyası başladı

Tarım Kredi'den ramazan kampanyası başladı

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri (Tarım Kredi), Ramazan ayı öncesinde 157 üründe indirim yaparak tüm kooperatif market satış noktalarında 15 Mart'a kadar fiyatları sabitledi.

Abone ol

Tarım Kredi, Türkiye genelindeki kooperatif market satış noktalarında vatandaşların kaliteli ve güvenli ürünlere uygun fiyatla ulaşmasını sağlamak için Ramazan ayı öncesi indirim kampanyası başlattı.

Kampanya kapsamında, 15 Mart tarihine kadar kooperatif market satış noktalarında, pirinç, bulgur, makarna, yağ, şeker gibi 157 ürünün fiyatı sabitlenerek zam uygulanmayacak.

ÖNCEKİ HABERLER
Fenerbahçe ve Galatasaray’ın UEFA gelirleri belli oldu
Fenerbahçe ve Galatasaray’ın UEFA gelirleri belli oldu
Hamas: İsrail 602 Filistinliyi serbest bırakacak
Hamas: İsrail 602 Filistinliyi serbest bırakacak
Terör örgütü PKK'nın Fransa yapılanmasında faaliyet gösteren zanlı tutuklandı
Terör örgütü PKK'nın Fransa yapılanmasında faaliyet gösteren zanlı tutuklandı
İstanbul'da çeşitli merkezlerin sınav ve eğitim faaliyetlerine hafta sonu ara verildi
İstanbul'da çeşitli merkezlerin sınav ve eğitim faaliyetlerine hafta sonu ara verildi
Ankara Halk Ekmek, ramazan pidesinin fiyatını açıkladı
Ankara Halk Ekmek, ramazan pidesinin fiyatını açıkladı
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda pazar günü yapılacak uçuş azaltma kararı revize edildi
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda pazar günü yapılacak uçuş azaltma kararı revize edildi
UEFA Konferans Ligi'nde son 16 turu eşleşmeleri belli oldu
UEFA Konferans Ligi'nde son 16 turu eşleşmeleri belli oldu
Altında gün sonu! Kilogram fiyatı ne kadar oldu?
Altında gün sonu! Kilogram fiyatı ne kadar oldu?
İstanbul'da yoğun tipi nedeniyle Şehir Hatları seferleri iptal edildi
İstanbul'da yoğun tipi nedeniyle Şehir Hatları seferleri iptal edildi
Yurt genelinde salıya kadar soğuk hava etkili olacak
Yurt genelinde salıya kadar soğuk hava etkili olacak
Narin Güran cinayetinde yeni gelişme!
Narin Güran cinayetinde yeni gelişme!
Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı'dan Rangers yorumu
Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı'dan Rangers yorumu