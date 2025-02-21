Terör örgütü PKK'nın Fransa yapılanmasında faaliyet gösteren zanlı tutuklandı

Terör örgütü PKK'nın Fransa yapılanmasında faaliyet gösterdiği belirlenen ve Almanya'dan Türkiye'ye giriş yaparken yakalanan Suat Pala tutuklandı.Abone ol
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca terör örgütü PKK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik soruşturmada, şüpheli Suat Pala'nın, örgüt kontrolünde faaliyet gösteren Fransa Demokratik Kürt Konseyi (CDK-F) içerisinde Mart 2015'ten itibaren Rennes'de görev yaptığı belirlendi.
Örgüt yönetiminde faaliyet gösteren Rennes Amara Kürt Demokratik Toplum Merkezi'nin (DKTM) Mart 2018'de düzenlenen kongresinde eş başkanlığına seçildiği, 2019'da ise görevden ayrıldığı belirlenen Pala'nın, 18 Şubat'ta Almanya'dan Türkiye'ye giriş yapacağı saptandı.
Pala, Türkiye'ye giriş yaptığı sırada emniyet güçlerinin düzenlediği operasyonla havalimanında gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul Adliyesi'ne sevk edilen Pala tutuklandı.