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UEFA Konferans Ligi'nde son 16 turu eşleşmeleri belli oldu

UEFA Konferans Ligi'nde son 16 turu eşleşmeleri belli oldu

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı organizasyonu UEFA KonfeYayınrans Ligi'nde son 16 turu eşleşmeleri belli oldu.

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İsviçre'nin Nyon kentinde bulunan UEFA Genel Merkezi'nde yapılan kura çekiminde eşleşmeler belirlendi.

UEFA Konferans Ligi son 16 turu ilk maçları 6 Mart, rövanşları ise 13 Mart tarihlerinde oynanacak.

Eşleşmeler şöyle:

Real Betis (İspanya)-Vitoria (Portekiz)

Jagiellonia (Polonya)-Cercle Brugge (Belçika)

Celje (Slovenya)-Lugano (İsviçre)

Panathinaikos (Yunanistan)-Fiorentina (İtalya)

Kopenhag (Danimarka)-Chelsea (İngiltere)

Molde (Norveç)-Legia Varşova (Polonya)

Pafos (Kıbrıs Rum Kesimi)-Djurgarden (İsveç)

Borac (Bosna Hersek)-Rapid Wien (Avusturya)

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