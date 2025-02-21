Ankara Halk Ekmek, ramazan pidesinin fiyatını açıkladı

Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Halk Ekmek, Ramazan ayında Başkent Marketlerde pidenin 13 TL’ye satılacağını duyurdu.

Abone ol

Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte Türkiye genelinde pide fiyatları belirlenmeye başladı. Ankara'da vatandaşların merakla beklediği fiyat duyurusu Ankara Halk Ekmek’ten geldi. Yapılan açıklamaya göre, Ramazan boyunca 350 gramlık pide, Başkent Marketlerde 13 TL’den satışa sunulacak.

HALK EKMEK'TEN AİLE BÜTÇESİNE DESTEK

Ankara Halk Ekmek, sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı duyuruda, artan ekmek fiyatları karşısında vatandaşların bütçesini koruma amacıyla uygun fiyatlarla pide satışına devam edeceklerini belirtti. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Ekmeğe gelen zamların ardından Ankara'da Halk Ekmek’in fiyatı merakla bekleniyordu. En uygun fiyatlarımızla aile bütçelerine destek vermeyi sürdürüyoruz. Ramazan ayı boyunca 350 gram Ramazan pidesini Başkent Marketlerimizde 13 TL’den satacağız."

Bu açıklama, özellikle artan gıda fiyatları nedeniyle vatandaşların uygun fiyatlı ürün arayışında olduğu bir dönemde büyük önem taşıyor. Halk Ekmek, her yıl olduğu gibi bu yıl da Ramazan ayında uygun fiyatlı pide satışıyla vatandaşlara destek olmayı sürdüreceğini duyurdu.