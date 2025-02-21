Hamas: İsrail 602 Filistinliyi serbest bırakacak

Hamas'a bağlı Esirler Medya Ofisi, İsrail ile yapılan esir takası kapsamında 50’si müebbet, 60’ı ağır ceza almış ve 445’i Gazze’den olmak üzere toplam 602 Filistinlinin yarın serbest bırakılacağını duyurdu. Daha önce Hamas’ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 8. turda 6 İsrailli esirin de serbest kalacağını açıklamıştı.

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Hamas, İsrail'in yarın yapılacak esir takasının 8. turunda 602 Filistinliyi serbest bırakacağını duyurdu.

Hamas'a bağlı Esirler Medya Ofisi, İsrail ile Hamas arasında 19 Ocak'ta yapılan ateşkes ve esir takası anlaşması doğrultusunda serbest bırakılacak Filistinlilere dair açıklama yaptı.

Açıklamada 50'si müebbet, 60'ı ağır cezalar almış ve 445'i Gazze'den olmak üzere 602 Filistinlinin yarın serbest bırakılacağı belirtildi.

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, yarın yapılacak esir takasının 8. turunda 6 İsrailli esirin serbest bırakılacağını açıklamıştı.