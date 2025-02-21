BIST 9.602
DOLAR 36,42
EURO 38,12
ALTIN 3.427,71
HABER /  DÜNYA

Hamas: İsrail 602 Filistinliyi serbest bırakacak

Hamas: İsrail 602 Filistinliyi serbest bırakacak

Hamas'a bağlı Esirler Medya Ofisi, İsrail ile yapılan esir takası kapsamında 50’si müebbet, 60’ı ağır ceza almış ve 445’i Gazze’den olmak üzere toplam 602 Filistinlinin yarın serbest bırakılacağını duyurdu. Daha önce Hamas’ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 8. turda 6 İsrailli esirin de serbest kalacağını açıklamıştı.

Abone ol

Hamas, İsrail'in yarın yapılacak esir takasının 8. turunda 602 Filistinliyi serbest bırakacağını duyurdu.

Hamas'a bağlı Esirler Medya Ofisi, İsrail ile Hamas arasında 19 Ocak'ta yapılan ateşkes ve esir takası anlaşması doğrultusunda serbest bırakılacak Filistinlilere dair açıklama yaptı.

Açıklamada 50'si müebbet, 60'ı ağır cezalar almış ve 445'i Gazze'den olmak üzere 602 Filistinlinin yarın serbest bırakılacağı belirtildi.

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, yarın yapılacak esir takasının 8. turunda 6 İsrailli esirin serbest bırakılacağını açıklamıştı.

ÖNCEKİ HABERLER
Terör örgütü PKK'nın Fransa yapılanmasında faaliyet gösteren zanlı tutuklandı
Terör örgütü PKK'nın Fransa yapılanmasında faaliyet gösteren zanlı tutuklandı
İstanbul'da çeşitli merkezlerin sınav ve eğitim faaliyetlerine hafta sonu ara verildi
İstanbul'da çeşitli merkezlerin sınav ve eğitim faaliyetlerine hafta sonu ara verildi
Ankara Halk Ekmek, ramazan pidesinin fiyatını açıkladı
Ankara Halk Ekmek, ramazan pidesinin fiyatını açıkladı
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda pazar günü yapılacak uçuş azaltma kararı revize edildi
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda pazar günü yapılacak uçuş azaltma kararı revize edildi
UEFA Konferans Ligi'nde son 16 turu eşleşmeleri belli oldu
UEFA Konferans Ligi'nde son 16 turu eşleşmeleri belli oldu
Altında gün sonu! Kilogram fiyatı ne kadar oldu?
Altında gün sonu! Kilogram fiyatı ne kadar oldu?
İstanbul'da yoğun tipi nedeniyle Şehir Hatları seferleri iptal edildi
İstanbul'da yoğun tipi nedeniyle Şehir Hatları seferleri iptal edildi
Yurt genelinde salıya kadar soğuk hava etkili olacak
Yurt genelinde salıya kadar soğuk hava etkili olacak
Narin Güran cinayetinde yeni gelişme!
Narin Güran cinayetinde yeni gelişme!
Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı'dan Rangers yorumu
Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı'dan Rangers yorumu
Sarıyer'de feci kaza! Önce park halindeki otomobillere ardından...
Sarıyer'de feci kaza! Önce park halindeki otomobillere ardından...
Erzurum'da 4,4 büyüklüğünde deprem
Erzurum'da 4,4 büyüklüğünde deprem