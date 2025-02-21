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Suriye'de yeni vize ücretleri açıklandı! Türkiye'den gelenlerin ödeyeceği para şoke etti

Suriye'de yeni vize ücretleri açıklandı! Türkiye'den gelenlerin ödeyeceği para şoke etti

Suriye'deki yeni yönetim, Türkiye'den Suriye'ye gitmek isteyenler için 3 aylık vize ücretini 150 dolar olarak belirledi.

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Suriye'de 61 yıllık Baas rejimi, Beşar Esad'ın ülkeden kaçmasıyla son buldu. Geçici bir hükümet kurulurken cumhurbaşkanı olarak Ahmed Şara seçildi. Şara'nın cumhurbaşkanı olmasının ardından birçok alanda değişiklik yapan yeni Suriye yönetimi, ülkeye girişte yeni vize ücretlerini duyurdu.

YENİ SURİYE HÜKÜMETİ ÜLKEYE GİRİŞTEKİ VİZE ÜCRETLERİNİ DUYURDU

Listede dört ülke vizeden muaf tutulurken o ülkelerin içinde Türkiye'nin olmadığı görüldü. Buna göre Türkiye'den Suriye'ye gitmek isteyenlerin 3 aylık vize için 150 dolar ödemesine karar verildi.

TÜRKİYE'DEN GİDENLER 3 AY İÇİN 150 DOLAR ÖDEYECEK

Katar, Kuveyt, Suudi Arabistan ve Türkiye’den Suriye’ye girmek isteyenler, 3 aylık vize için 150 dolar ödeyecek.

Yine karara göre; Ürdün, Lübnan, Malezya ve Moritanya’dan Suriye’ye girmek isteyenler, 3 aylık vize için herhangi bir ücret ödemeyecek.

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