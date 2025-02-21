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Elon Musk'tan Putin şakası: Bana parası yetmez

Elon Musk'tan Putin şakası: Bana parası yetmez

Elon Musk, Rus ajanı olduğu iddialarına şakayla yanıt verdi; "Vladimir Putin'in parası beni satın almaya yetmez," dedi.

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ABD Başkanı Donald Trump'ın en önemli müttefiki milyarder Elon Musk, barışa götürülmesi beklenen Ukrayna-Rusya savaşına ilişkin açıklamalarıyla tepkilerin odağı olmuştu.

Ukrayna'nın savaştaki tutumunu eleştiren ve Volodimir Zelensky'yi seçimsiz başkan olmakla eleştiren Elon Musk, Rus ajanı olmakla itham edilmişti.

Ayrıca Musk’ın, SpaceX ve Rusya'nın uzay ajansı Roscosmos ile geçmişteki iş birlikleri de bu iddialara zemin hazırlamıştı.

"PUTİN'İN PARASI BENİ SATIN ALMAYA YETMEZ"

Musk, Maryland'deki Conservative Political Action Conference (CPAC) etkinliğinde yaptığı konuşmada, kendisinin "Rus ajanı" olduğu iddialarına esprili bir cevap verdi.

Dünyanın en zengin insanı olan Musk, "Putin'in parası beni satın almaya yetmez" diyerek eleştirilere bir nokta koydu.

Bu açıklama, katılımcılardan büyük bir kahkaha aldı.

ELON'UN UKRAYNA ELEŞTİRİLERİ

Musk, geçmişte, Rusya’nın Ukrayna ile sürdürdüğü savaş ve bu savaşın devamına dair yaptığı yorumlarla da gündeme gelmişti.

Özellikle, Ukrayna'ya yapılan finansal yardımların denetlenmesi gerektiği ve bu süreçteki yolsuzlukların boyutu üzerine tartışmalar yürütülmüştü.

Musk, aynı zamanda savaşın insani boyutlarına dikkat çekerek, savaşın ne kadar daha süreceği ve bu süreçte ölen insanların kimler için öldüğü konularında kaygılarını dile getirmişti.

Musk'ın Rusya ile de karmaşık bir ilişkisi bulunuyor.

Geçmişte, SpaceX'in Rusya'nın uzay ajansı Roscosmos ile iş birliği yapma olasılığını değerlendirdiği ve Putin ile bazı temaslarda bulunduğu biliniyor. Musk, Rusya'daki jeopolitik gelişmelerle de zaman zaman ilişkilendirilmişti.

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