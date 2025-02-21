İbrahim Hacıosmanoğlu: Galatasaray'la düşmanlığım yok

TFF, Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde yabancı hakem kararı aldı. TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu son günlerde yaşananlara ilişkin açıklama yaptı.

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Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Galatasaray-Fenerbahçe derbisine yabancı hakem atanacağını duyurmuştu. Bu karar sonrası MHK'den yapılan açılamada derbiye Slovenyalı hakem Slavko Vincic'in atandığı açıklandı.

Süper Lig'de şampiyonluk yolundaki kritik maça yabancı hakem atanması geniş yankı buldu. TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu verilen yabancı hakem kararı sonrası kameralar karşısına çıkma kararı aldı. Hacıosmanoğlu, HT Spor-Habertürk ortak yayınında açıklamalarda bulunuyor.

İbrahim Hacıosmanoğlu, sözlerine şöyle başladı:

Öncelikle bizi izleyen Türk halkına sevgi ve saygılarımı sunuyorum.

"GALATASARAY'LA DÜŞMANLIĞIM YOK"

Galatasaray'la arasında bir sorun olmadığını söyleyen Hacıosmanoğlu, şunları dedi:

Galatasaray'la düşmanlığım yok, kimseyle düşmanlığım yok. Galatasaray'la problemim hiç olmadı ve olmayacak. Kişilerle, kurumları ayırdık. İmtiyaz bekleyenler, rahatsız oluyorsa, bu benim sorunum değil. Biz eşit olmaya devam edeceğiz. Bunu Galatasaray için söylemiyorum, genel olarak böyle.

"KALBİM VE DİLİMLE YAŞAYAN BİR İNSANIM"

Kafasının arkasında plan olmadığını belirten TFF Başkanı, şu ifadeleri kullandı:

Benim bagajım yok, kafamın arkasında plan yok. Kalbim ve dilimle yaşayan bir insanım! Bana bir forma giydirmeye kalkamazsınız! Fenerbahçe ya da başka bir takım... Benim bünyem kabul etmez! Allah, bana öyle bir forma rengi vermiş ki, kessen bordo-mavi akar!

"HERKESE EŞİT MESAFEDEYİZ"

Herkese eşit mesafede olduklarını aktaran Hacıosmanoğlu, şunları dedi:

Herkese eşit mesafedeyiz! Allah, bize yanlış yapmayı nasip etmesin! Yanlış yaptığımızı düşünmüyorum.

"MANİPÜLÜASYON VAR"

İbrahim Hacıosmanoğlu, sözlerine şöyle devam etti:

İnsanların açıklarını aramak ve bir şeyleri ortaya koymak gibi bir niyetimiz yok. Mali Genel Kurul'da tablo olumlu olarak 5.9 milyon'du. Ama sonra baktık ki öyle değil! Orada manipülasyon var. Rakamlarda oynanmış ve Genel Kurul'a borçsuz çıkmak istemişler. Yeni bir Bağımsız Denetleme Kurulu ile anlaştık ve raporları düzenlendiler. Konuyu devlet makamlarına ilettik ve konu yargıda. TFF'de gereksiz personel vardı, onun adamı, bunun adamı... Hepsini çıkardık. Telefon açanlar oluyor ama gereksiz olanları çıkartıyoruz.

"YABANCI HAKEMİ DEVRE ARASI SÖYLEDİM"

"Başkan olduğunuz sürece yabancı hakem olmayacağını söylediniz ama derbiye yabancı hakem gelecek. Ne söyleyeceksiniz?" sorusuna Hacıosmanoğlu, şu yanıtı verdi:

600 sene dünyayı yönetmiş bir milletin evlatlarız, maç mı yönetemeyeceğiz diye konuştum. İnsani hatayı kabul ederim ama bir pozisyonu iki kez izlediğimde, durumu anlıyorum. VAR'da hatayı kabul etmem, ama VAR'da hatalar arttı. Hiçbir kulübün talebiyle VAR'a yabancı gelmedi. Devre arası seminerde 'Size sahip çıktım, gelirlerinizi arttırdım ama benim başımı öne eğdiniz ve VAR'da hatalar arttı. İkinci yarı yabancı VAR gelecek' dedim. Bunu devre arası söyledim. 'Sahada da adaleti sağlamazsanız, elin oğlu gelir parayı alır ve siz de evden izlersiniz' dedim. Bunları hakemlere söyledim.

"2-3 AY SONRA GİDER DİYOR"

İbrahim Hacıosmanoğlu, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

25 senenin birikintisi var, temizlik kolay değil. Bize üç ay biçtiler, sonra altı ay biçtiler ama biz buradayız! Bir hakem 'Bunlar 2-3 ay sonra gider' diyor. Düşünebiliyor musunuz? Bunlar aidiyet duygusu olarak içlerinde bağlı oldukları insanlar var! Bizim kazanacağımızı zaten düşünmediler! 'Bunlar gider, ağabeylerimiz gelir' diye düşünüyorlar herhalde. Eski sistemi bozuyoruz ve onun sancıları var. Yok o hakem arkadaş böyle konuşabilir mi?