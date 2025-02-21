Eyüpspor - Beşiktaş / Canlı

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Eyüpspor ile Beşiktaş karşı karşıya geliyor.

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Trendyol Süper Lig'de 25. hafta heyecanı başlıyor.Zirveden bir hayli uzak kalan Beşiktaş, deplasmanda ligin 4. sırasında bulunan Eyüpspor'a konuk oluyor.

Eyüpspor 1 - 1 Beşiktaş

18'GOL! Rafa Silva, skoru 1-1' getiren golü kaydetti. Immobile'nin savunma arkasına attığı pasla karşı karşıya kalan Rafa Silva, net bir vuruşla Berke'yi mağlup etti ve skora dengeyi getirdi.

16'Direkten döndü! Rafa Silva'nın ara pasında Immobile karşı karşıya kaldı ama İtalyan oyuncu topu ayağından aşınca Berke araya girdi. Ardından Berke'nin önde olduğunu gören Joao Mario, aşırtma bir vuruş yaptı ama top direkten geri geldi.

15'Beşiktaş, şu ana kadar topa daha fazla sahip oluyor. Eyüpspor ise hızlı çıkışlarla rakip kalede tehlike oluşturma arayışında.

9'İnanılmaz gol kaçtı! Joao Mario'nun arka direğe ortasını Immobile içeri çevirdi. Topla buluşan Rashica'nın vuruşu direkten döndü. Ardından dönen topa Rashica tekrar vurdu. Berke, bu topu da çıkardı.

8'Karşılaşmada tempo oldukça düşük. İki takım orta sahada topa sahip olma mücadelesi gösteriyor.

1'GOL! Tayfur Bingöl, 39.saniyede topu ağlara gönderdi ve Eyüpspor'u öne geçirdi. Savunmanın arkasına atılan uzun pasta hareketlenen Tayfur Bingöl, kaleciyle karşı karşıya kaldı. Tayfur Bingöl, topu Mert Gönok'un solundan ağlara gönderdi.

1'İlk düdük sesi geldi ve maç başladı.

Eyüpspor - Beşiktaş ilk 11'ler:

Eyüpspor: Berke, Vezo, Claro, Robin Yalçın, Caner, Melih, Tayfur, Yalçın Kayan, Emre Mor, Ampem, Thiam



Beşiktaş: Mert, Svensson, Talha, Uduokhai, Masuaku, Oxlade-Chamberlain, Gedson, Joao Mario, Rafa Silva, Rashica, Immobile

IMMOBILE'DEN 11 MAÇTA 2 GOL

Beşiktaş formasıyla sezona etkili bir başlangıç yapan Ciro Immobile ligde oynadığı son 11 maçta ise sadece 2 kez fileleri havalandırabildi. En son golünü 19. haftada oynanan Bodum FK mücadelesinde kaydeden 35 yaşındaki futbolcu, 4 maçtır suskunluğunu koruyor. Bu sezon 3 maçı sakatlığından dolayı kaçıran yıldız oyuncu, ligde oynadığı 19 karşılaşmada 10 gol ve 1 asist kaydetti.

İKİ TAKIM ARASINDA İKİNCİ RANDEVU

Avrupa kupalarında yer almak isteyen iki kulübün karşılaşması futbolseverler tarafından heyecanla beklenirken, Eyüpspor ile Beşiktaş Süper Lig tarihinde ikinci defa kozlarını paylaşmaya hazırlanıyor. Daha önce oynanılan maçta rakibini 2-1 mağlup etmeyi başaran siyah-beyazlılar, bir kez daha aynı başarıyı göstermeyi amaçlıyor. İki takım bir kez de kupada karşılaşmış ve kazanan yine siyah-beyazlılar olmuştu.

SİYAH-BEYAZLILARDA HEDEF AVRUPA

Trendyol Süper Lig'de oynadığı 22 maçta 10 galibiyet, 8 beraberlik ve 4 mağlubiyet alan Beşiktaş, 38 puanla 5. sırada bulunuyor. Önümüzdeki sezon Avrupa kupalarında mücadele etmek isteyen siyah-beyazlılar, Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde gösterdiği çıkışı sürdürmek istiyor. Eyüpspor karşısında üst üste üçüncü galibiyetini almayı amaçlayan Kara Kartal, kazanması durumunda rakibinin önüne geçerek 4. sıraya yükselecek.

BEŞİKTAŞ'TA 4 EKSİK

Eyüpspor karşılaşması öncesi hazırlıklarını tamamlayan Beşiktaş'ta 4 futbolcunun tedavileri devam ediyor. akatlıkları süren Bakhtiyor Zaynutdinov ile Emrecan Terzi'nin yanı sıra bireysel çalışmalarına devam eden Necip Uysal ile Gabriel Paulista'nın 21 Şubat Cuma günü oynanacak maçta forma giymesine zor gözüyle bakılıyor.

3 İSİM SINIRDA

Siyah-beyazlılarda Eyüpspor maçı öncesinde 3 futbolcu sarı kart sınırında bulunuyor. Kaleciler Mert Günok ve Ersin Destanoğlu'nun yanı sıra İtalyan golcü Ciro Immobile, bugün sarı kart görmeleri durumunda Süper Lig'de gelecek hafta oynanacak olan Kayserispor maçında cezalı duruma düşecek.

YENİ TRANSFERLER OYNAYACAK MI?

Beşiktaş'ın yeni transferlerinden Keny Arroyo, Eyüpspor maçında forma giymeye hazırlanıyor. Büyük umutlarla transfer edilen 18 yaşındaki Ekvador'lu oyuncunun forma giyebilecek durumda olduğunu düşünen teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, 25. haftada oynanacak karşılaşmada Keny Arroyo'ya süre verecek. Oyuncunun sahaya ilk 11'de mi çıkacağı yoksa maçın ilerleyen bölümünde mi forma giyeceği maç saatinde belli olacak.

KARLI HAVADA KRİTİK MAÇ

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında oynanacak Eyüpspor-Beşiktaş maçında karlı bir havanın etkili olacağı tahmin ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan verilere göre, İstanbul'un 21 Şubat Cuma günü yoğun kar yağışının etkisi altına girmesi bekleniyor. Maç saatinde de yağışın devam edeceği tahmin edilirken, futbolcuların ve zeminin etkilenip etklenmeyeceği ise merak ediliyor.