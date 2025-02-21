Serdal Adalı'dan yabancı hakem çıkışı: Aynı hakemi istiyoruz

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Eyüpspor maçının ardından çarpıcı açıklamalar yaptı.

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Trendyol Süper Lig'de Beşiktaş, deplasmanda Eyüpspor'u 3-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından açıklamalar yapan Serdal Adalı, Galatasaray-Fenerbahçe derbisi için çıkan yabancı hakem kararıyla ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı.

Serdal Adalı'nın açıklamaları şu şekilde:

"Sayın federasyon başkanımız bir açıklama yapmış, tam inceleme vaktim olmadı. Hakem konusunda bugüne kadar çok canımız yanmasına rağmen Türk hakemlerine güvendiğimizi belirttik. Ama özellikle Galatasaray - Fenerbahçe maçının hakeminin yabancı olmasından dolayı da biz Beşiktaş olarak aynı hakemi hem Galatasaray hem de Fenerbahçe maçında istiyoruz. Federasyon şimdiden gerekli girişimlerini yapsın. Madem böyle bir yol açıldı, biz de aynı hakemi Galatasaray ve Fenerbahçe maçlarımızda görmek isteriz. Onun yönetmesini istiyoruz. Hayırlısı olsun Türk futbolu için. Güzel bir kapı açılmadı ama!