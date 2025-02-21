BIST 9.602
DOLAR 36,45
EURO 38,18
ALTIN 3.440,69
HABER /  SPOR  /  BEŞİKTAŞ

Serdal Adalı'dan yabancı hakem çıkışı: Aynı hakemi istiyoruz

Serdal Adalı'dan yabancı hakem çıkışı: Aynı hakemi istiyoruz

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Eyüpspor maçının ardından çarpıcı açıklamalar yaptı.

Abone ol

Trendyol Süper Lig'de Beşiktaş, deplasmanda Eyüpspor'u 3-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından açıklamalar yapan Serdal Adalı, Galatasaray-Fenerbahçe derbisi için çıkan yabancı hakem kararıyla ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı.

Serdal Adalı'nın açıklamaları şu şekilde:

"Sayın federasyon başkanımız bir açıklama yapmış, tam inceleme vaktim olmadı. Hakem konusunda bugüne kadar çok canımız yanmasına rağmen Türk hakemlerine güvendiğimizi belirttik. Ama özellikle Galatasaray - Fenerbahçe maçının hakeminin yabancı olmasından dolayı da biz Beşiktaş olarak aynı hakemi hem Galatasaray hem de Fenerbahçe maçında istiyoruz. Federasyon şimdiden gerekli girişimlerini yapsın. Madem böyle bir yol açıldı, biz de aynı hakemi Galatasaray ve Fenerbahçe maçlarımızda görmek isteriz. Onun yönetmesini istiyoruz. Hayırlısı olsun Türk futbolu için. Güzel bir kapı açılmadı ama!

ÖNCEKİ HABERLER
BBC'den skandal sansür: Gazze belgeselini yayından kaldırdı
BBC'den skandal sansür: Gazze belgeselini yayından kaldırdı
Beşiktaş deplasmanda kazandı, Rafa Silva yıldızlaştı
Beşiktaş deplasmanda kazandı, Rafa Silva yıldızlaştı
BUDO'nun yarınki 8 seferine hava engeli
BUDO'nun yarınki 8 seferine hava engeli
Evde Bakım Yardımları 10 bin 125 liraya yükseldi
Evde Bakım Yardımları 10 bin 125 liraya yükseldi
Fahrettin Altun: Manipülatif stratejilere karşı direncimiz yerindedir
Fahrettin Altun: Manipülatif stratejilere karşı direncimiz yerindedir
Erdoğan Kongo Demokratik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı ile görüştü
Erdoğan Kongo Demokratik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı ile görüştü
Pençe-Kilit bölgesinde 12 terörist etkisiz hale getirildi
Pençe-Kilit bölgesinde 12 terörist etkisiz hale getirildi
İbrahim Hacıosmanoğlu: Galatasaray'la düşmanlığım yok
İbrahim Hacıosmanoğlu: Galatasaray'la düşmanlığım yok
Donald Trump: Putin isterse tüm Ukrayna'yı alır
Donald Trump: Putin isterse tüm Ukrayna'yı alır
Yatırım araçlarının bu haftaki performansı! En çok ne kazandırdı?
Yatırım araçlarının bu haftaki performansı! En çok ne kazandırdı?
İsviçre, terör örgütü PKK'nın ülkedeki faaliyetlerini itiraf etti
İsviçre, terör örgütü PKK'nın ülkedeki faaliyetlerini itiraf etti
Ege'de korkulan oldu! Profesör tehlikenin geldiğini açıkladı
Ege'de korkulan oldu! Profesör tehlikenin geldiğini açıkladı