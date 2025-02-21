BBC'den skandal sansür: Gazze belgeselini yayından kaldırdı

İngiliz yayın kuruluşu BBC, Gazze'deki savaşın çocuklar üzerindeki etkisini anlatan belgeselini, "anlatıcının Hamas yetkilisinin oğlu olduğu" gerekçesiyle yayından kaldırdı.

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İngiliz yayın kuruluşu BBC, "Gazze: Savaş Bölgesinde Nasıl Hayatta Kalınır" adlı belgeseli, belgeselin anlatıcısı 14 yaşındaki Abdullah el-Yazuri'nin, Hamas yönetimindeki Filistin Tarım Bakan Yardımcısı Eymen el-Yazuri'nin oğlu olduğu gerekçesiyle iPlayer platformundan kaldırdı.

Bu karar, Gazze’de yaşanan insanlık suçlarını gözler önüne seren bir belgeselin susturulması olarak değerlendirilirken, uluslararası medya kuruluşlarının Filistinli sesleri bastırmaya yönelik sistematik çabalarının bir parçası olarak görülüyor.

BBC’den yapılan açıklamada, belgeselin yapımcı şirketi Hoyo Films tarafından anlatıcının kimliği hakkında önceden bilgi verilmediği iddia edilerek, “Program hakkında devam eden sorular var. Bu nedenle ek kontroller gerçekleştiriyoruz ve süreç tamamlanana kadar belgesel iPlayer platformunda yer almayacak.” ifadeleri kullanıldı.

Ancak gerçek şu ki, BBC, Gazze’de İsrail’in işlediği savaş suçlarını gözler önüne seren bu belgeseli, İsrail yanlısı çevrelerin baskısı altında sansürlemiştir. Filistinli çocukların yaşadığı korkunç zulmü anlatan bu yapım, tamamen keyfi ve siyasi bir karar doğrultusunda yayından kaldırılmıştır.

"Gazze'de yaşanan soykırımı izleyicilere ulaşmasını engelleme girişimidir”

Uluslararası Filistinliler için Adalet Merkezi’nden (ICJP) yapılan açıklamada, BBC'nin bu kararına sert tepki gösterilerek, “Bu tür baskılar, Gazze'de yaşanan soykırımı belgeleyen tanıklıkların izleyicilere ulaşmasını engelleme girişimidir” denildi.

Açıklamada, BBC’nin gazetecilik ilkelerini çiğneyerek, gerçeği manipüle etmeye çalıştığına dikkat çekilerek, “Filistinli seslerin susturulmasına karşı direnmeliyiz. BBC, savaşın gerçeklerini kamusal söylemden silme çabalarının bir aracı olmamalıdır.” ifadelerine yer verildi.

İngiltere hükümetinden siyasi baskı

BBC’nin bu sansür kararının, İngiltere Kültür, Medya ve Spor Bakanı Lisa Nandy’nin açıklamalarının hemen ardından gelmesi, belgeselin siyasi baskılar nedeniyle kaldırıldığı yönündeki şüpheleri güçlendirdi. Nandy, belgeselde yer alan kişilerin nasıl seçildiğine dair soruların yanıtlanması gerektiğini söyleyerek BBC’yi incelemeye alacağını duyurmuştu.

Bu durum, BBC’nin bağımsız ve tarafsız bir yayın kuruluşu olup olmadığına dair ciddi soru işaretleri yaratırken, İsrail’in Filistin’de gerçekleştirdiği katliamların uluslararası kamuoyuna ulaşmasını engellemek isteyen çevrelerin ne kadar etkili olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

BBC’nin aldığı bu skandal karar, dünya medyasının İsrail işgaline ve Gazze’deki soykırıma karşı ne kadar duyarsız olduğunu bir kez daha ortaya koydu.