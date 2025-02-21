Düşme hattı kızıştı! Bodrum, Hatayspor'u tek golle geçti

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Sipay Bodrum FK, sahasında Atakaş Hatayspor'u 1-0 mağlup etti. Ev sahibi ekibin golünü 41. dakikada Pușcaș kaydederken, Bodrum FK puanını 23'e yükseltti, Hatayspor ise 13 puanda kaldı.Abone ol
Sipay Bodrum FK ile Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında karşı karşıya geldi.
Karşılaşma Sipay Bodrum FK'nın 1-0'lık üstünlüğü ile sonuçlandı.
Maçta ev sahibi ekibin tek golünü 41. dakikada Puşçaş kaydetti.
Jose Morais'in ekibi bu sonuçla puanını 23'e yükseltti.
Atakaş Hatayspor ise 13 puanda kaldı.