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Düşme hattı kızıştı! Bodrum, Hatayspor'u tek golle geçti

Düşme hattı kızıştı! Bodrum, Hatayspor'u tek golle geçti

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Sipay Bodrum FK, sahasında Atakaş Hatayspor'u 1-0 mağlup etti. Ev sahibi ekibin golünü 41. dakikada Pușcaș kaydederken, Bodrum FK puanını 23'e yükseltti, Hatayspor ise 13 puanda kaldı.

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Sipay Bodrum FK ile Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında karşı karşıya geldi.

Karşılaşma Sipay Bodrum FK'nın 1-0'lık üstünlüğü ile sonuçlandı.

Maçta ev sahibi ekibin tek golünü 41. dakikada Puşçaş kaydetti.

Jose Morais'in ekibi bu sonuçla puanını 23'e yükseltti.

Atakaş Hatayspor ise 13 puanda kaldı.

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