BIST 9.602
DOLAR 36,45
EURO 38,18
ALTIN 3.440,69
HABER /  EKONOMİ

Borsa çok sert düştü! SPK: Tüm kurumların işlemleri inceleme altına alındı

Borsa çok sert düştü! SPK: Tüm kurumların işlemleri inceleme altına alındı

BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,09 değer kaybederek 9.602,16 puandan tamamladı. Borsa İstanbul'da sert düşüşün ardından Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tüm kurumların işlemlerini inceleme altına aldı.

Abone ol

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,09 değer kaybederek 9.602,16 puandan tamamlayarak sert bir düşüş yaşandı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 205,34 puan azalırken, toplam işlem hacmi 107,8 milyar lira oldu.

SPK: TÜM KURUMLARIN İŞLEMLERİNE İNCELEME BAŞLATILDI

Yaşanan sert düşüşün ardından Sermaye Piyasası Kurulu inceleme başlatıldığını duyurdu.

SPK'dan yapılan açıklamada, "Kurulumuzca BİST pay piyasasında yaşanan olağanüstü fiyat hareketlerine yönelik inceleme başlatılmıştır. Kurulumuz ve Borsa İstanbul A.Ş. tarafından tüm kurumların işlemleri inceleme altına alınmıştır.

Sermaye piyasasının güven, açıklık ve istikrar içinde çalışmasını bozacak nitelikteki eylem ve işlemlerin tespiti halinde, Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde, Kurulumuz tarafından sorumlular hakkında cezai ve/veya idari yaptırımlar uygulanacaktır.

Ayrıca Kurulumuzca; olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine neden olan maksatlı ve yanıltıcı haberleri yapanlar ile bu haberleri yayanlara ilişkin gerekli hukuki işlem/incelemeler derhal başlatılmıştır." denildi.

KAYNAK: HABER7

ÖNCEKİ HABERLER
PFDK kararları açıklandı! Emre Belözoğlu...
PFDK kararları açıklandı! Emre Belözoğlu...
Serdal Adalı'dan yabancı hakem çıkışı: Aynı hakemi istiyoruz
Serdal Adalı'dan yabancı hakem çıkışı: Aynı hakemi istiyoruz
BBC'den skandal sansür: Gazze belgeselini yayından kaldırdı
BBC'den skandal sansür: Gazze belgeselini yayından kaldırdı
Beşiktaş deplasmanda kazandı, Rafa Silva yıldızlaştı
Beşiktaş deplasmanda kazandı, Rafa Silva yıldızlaştı
BUDO'nun yarınki 8 seferine hava engeli
BUDO'nun yarınki 8 seferine hava engeli
Evde Bakım Yardımları 10 bin 125 liraya yükseldi
Evde Bakım Yardımları 10 bin 125 liraya yükseldi
Fahrettin Altun: Manipülatif stratejilere karşı direncimiz yerindedir
Fahrettin Altun: Manipülatif stratejilere karşı direncimiz yerindedir
Erdoğan Kongo Demokratik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı ile görüştü
Erdoğan Kongo Demokratik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı ile görüştü
Pençe-Kilit bölgesinde 12 terörist etkisiz hale getirildi
Pençe-Kilit bölgesinde 12 terörist etkisiz hale getirildi
İbrahim Hacıosmanoğlu: Galatasaray'la düşmanlığım yok
İbrahim Hacıosmanoğlu: Galatasaray'la düşmanlığım yok
Donald Trump: Putin isterse tüm Ukrayna'yı alır
Donald Trump: Putin isterse tüm Ukrayna'yı alır
Yatırım araçlarının bu haftaki performansı! En çok ne kazandırdı?
Yatırım araçlarının bu haftaki performansı! En çok ne kazandırdı?