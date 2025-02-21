Borsa çok sert düştü! SPK: Tüm kurumların işlemleri inceleme altına alındı

BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,09 değer kaybederek 9.602,16 puandan tamamladı. Borsa İstanbul'da sert düşüşün ardından Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tüm kurumların işlemlerini inceleme altına aldı.

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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,09 değer kaybederek 9.602,16 puandan tamamlayarak sert bir düşüş yaşandı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 205,34 puan azalırken, toplam işlem hacmi 107,8 milyar lira oldu.

SPK: TÜM KURUMLARIN İŞLEMLERİNE İNCELEME BAŞLATILDI

Yaşanan sert düşüşün ardından Sermaye Piyasası Kurulu inceleme başlatıldığını duyurdu.

SPK'dan yapılan açıklamada, "Kurulumuzca BİST pay piyasasında yaşanan olağanüstü fiyat hareketlerine yönelik inceleme başlatılmıştır. Kurulumuz ve Borsa İstanbul A.Ş. tarafından tüm kurumların işlemleri inceleme altına alınmıştır.

Sermaye piyasasının güven, açıklık ve istikrar içinde çalışmasını bozacak nitelikteki eylem ve işlemlerin tespiti halinde, Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde, Kurulumuz tarafından sorumlular hakkında cezai ve/veya idari yaptırımlar uygulanacaktır.

Ayrıca Kurulumuzca; olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine neden olan maksatlı ve yanıltıcı haberleri yapanlar ile bu haberleri yayanlara ilişkin gerekli hukuki işlem/incelemeler derhal başlatılmıştır." denildi.

KAYNAK: HABER7