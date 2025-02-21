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353 kişi gözaltına alınmıştı! TMSF, Maydonoz Döner'e kayyum olarak atandı

353 kişi gözaltına alınmıştı! TMSF, Maydonoz Döner'e kayyum olarak atandı

TMSF, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında Maydonoz Döner markasıyla faaliyet gösteren 21 şirkete kayyum olarak atandı. Şirketlerin ticari faaliyetlerinin devam ettiği belirtilirken, kamuoyuna yalnızca resmi açıklamaların takip edilmesi çağrısı yapıldı.

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Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Maydonoz Döner markasıyla faaliyet gösteren 21 şirkete, mahkeme kararıyla TMSF'nin kayyum olarak görevlendirildiğini bildirdi.

TMSF'den yapılan açıklamada, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması devam ederken, ticari faaliyetlerin aksamaması ve üçüncü şahısların haklarının korunmasını teminen şirketlerin yeni yönetimlerinin oluşturulduğu ve çalışmalarının başlatıldığı duyuruldu.

Açıklamada "Görevlendirildiğimiz şirketler, internet siparişleri başta olmak üzere kesintisiz hizmet vermeye devam etmektedir. Özellikle sosyal medyada yer alan doğrulanmamış haber ve dezenformasyonlara karşı kurumumuzun resmi açıklamalarının takip edilmesi hususu, kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerine yer verildi.

NE OLMUŞTU?

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 1,5 yıldır yürütülen FETÖ soruşturmasında, Maydonoz Döner sahiplerinin de aralarında bulunduğu 353'e yakın isim gözaltına alınmıştı. Şirketin ortakları, Cuma Dağlı, Engin Kayıkçı, Ömer Faruk Ekim, Yücel Bahri Öntemel, Mehmet Kaşlı ve Ömer Şeyhin'in de gözaltında olduğu öğrenilmişti.

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