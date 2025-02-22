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Arda Turan: Oturup ağlayacak değiliz

Arda Turan: Oturup ağlayacak değiliz

Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan, Beşiktaş maçında aldıkları mağlubiyetin ardından açıklamalar yaptı.

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Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında ikas Eyüpspor, Tayfur Bingöl ile 40. saniyede öne geçtiği maçta Beşiktaş'a 3-1 yenildi. Mor sarılı ekip 40 puanda kaldı ve 5. sıraya geriledi.

Maçın ardından ikas Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"OTURUP AĞLAYACAK DEĞİLİZ"

Transfer döneminde kan kaybı yaşadıklarını söyleyen Arda Turan takımın kötü gidişatını durdurmak istediklerini söyledi.

"Oturup ağlayacak değiliz ama sadece Ahmed Kutucu değil. Bruno, Saiz, Dubois'ten yararlanamıyoruz, Shelvey, Midtsjö. Tabii ki bahanelerin arkasına sığınacak değiliz ama zorlanıyoruz, herhangi bir taktiksel değişikliğe gidemiyoruz. Burada bulunmaktan mutluyuz. Arada böyle durumlar olabilir. Yardımcı olmak için buradayız. Yardımcı oluyoruz. Biz de daha geniş bir kadroyla hareket etmek isterdik ama futbolda bu var. Burada olmaktan, bu işi yapmaktan mutluyum. Sonuna kadar en iyisini yapmaya çalışacağız ama kolay günler bizi beklemiyor. Beşiktaş bizden daha iyi oynadı ve maçı daha çok istedi. Oyunun hiçbir anından memnun değilim. İyi hazırlanamadığımızı düşünüyorum. Sonuçta Türkiye'nin en büyük camialarından birisiyle oynuyoruz. Teknik ekip olarak daha hazır olmamız gerekiyordu."

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