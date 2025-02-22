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Tahkim Kurulu'ndan Galatasaray'ın itirazına ret!

Tahkim Kurulu'ndan Galatasaray'ın itirazına ret!

TFF Tahkim Kurulu, Galatasaray'ın Fenerbahçe ile oynayacağı derbiye yabancı hakem atanmasına yaptığı itirazı reddetti. Kurul, Sloven hakem Slavko Vincic'in atanmasının hukuka aykırı olmadığına karar vererek sarı-kırmızılı kulübün başvurusunu oybirliğiyle geri çevirdi.

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Galatasaray'ın Fenerbahçe ile oynayacakları derbiye yabancı hakem atanmasına yaptığı itirazı reddetti.

TFF'nin açıklamasında, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında 24 Şubat Pazartesi günü oynanacak derbiye Sloven hakem Slavko Vincic'in atanmasına ilişkin sarı-kırmızılı kulübün "yürütmenin durdurulması talebiyle" TFF Tahkim Kuruluna başvurusunun incelendiği belirtildi.

Açıklamada, federasyonun aldığı kararın hukuka aykırılık yönünden yapılan incelemesinde; usule, esasa ve talimatlara aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından itirazın, oybirliğiyle reddine karar verildiği kaydedildi.

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