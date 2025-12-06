Domenico Tedesco: Yediğimiz gol benim için hayal kırıklığı!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, 1-1 biten Başakşehir maçının ardından "Yediğimiz gol benim için hayal kırıklığı! Bir kere daha rakibin ortasını engelleyemedik!" dedi.

Fenerbahçe, Süper Lig’in 15’inci haftasında deplasmanda Başakşehir ile 1-1 berabere kaldı.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, 1-1 biten Başakşehir maçının ardından açıklamalarda bulundu.

"BENİM İÇİN HAYAL KIRIKLIĞI"

Mücadeleyi değerlendiren Tedesco, "Bizim için iyi bir maç olmadı. İlk 15 dakika kontrol bizdeydi ve gol bulmalıydık. İki net pozisyonumuz vardı, atmalıydık o dakikalarda... Gol atamayınca, rakip inanç kazanıyor. Semedo sakatlığı sonrası sahadaki yapımızı kaybettik. 2-0 yapabilirdik, değerlendiremedik. Yediğimiz gol benim için hayal kırıklığı! Bir kere daha rakibin ortasını engelleyemedik!" dedi.

"TAZE KAN SOKMAK İSTEDİM"

Açıklamalarında devam eden Tedesco, "Değişikliklerden sonra takımın enerjisi yükseldi ve 1-0'ı bulduk. Negatif değil, pozitif etki yarattı değişiklikler. Oyunculara karşı karar almadım, oyuna taze kan sokmak istedim." ifadelerini kullandı.