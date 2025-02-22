BIST 9.602
DOLAR 36,43
EURO 38,15
ALTIN 3.438,13
HABER /  SPOR

Anderlecht'ten Fenerbahçe maçındaki olaylara karışan taraftarlar için men kararı

Anderlecht'ten Fenerbahçe maçındaki olaylara karışan taraftarlar için men kararı

Anderlecht Kulübü, UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe ile yaptıkları play-off turu rövanş maçının durmasına neden olan taraftarların tespit edilerek men cezasına çaptırılacağını duyurdu.

Abone ol

Belçika temsilcisinden yapılan açıklamada, Fenerbahçe müsabakasında çıkan olaylara karışan taraftarların davranışlarının mümkün olan en güçlü şekilde kınandığı belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kulüp, 23 Şubat Pazar günü Union ile oynanacak maç için N5 bölümünü kapatma kararı almış olup, olaya karışan kişilerin gelecek müsabakalara katılmasını yasaklamak için gerekli tedbirleri alacaktır. Olaya karışan tüm kişiler polisle iş birliği içinde tespit edilecek ve stadyumdan men edilecektir."

ÖNCEKİ HABERLER
Trump, ABD Genelkurmay Başkanı Brown'ı görevden aldı
Trump, ABD Genelkurmay Başkanı Brown'ı görevden aldı
Konyaspor, Kayserispor maçının tekrarı için başvurdu
Konyaspor, Kayserispor maçının tekrarı için başvurdu
Arda Turan: Oturup ağlayacak değiliz
Arda Turan: Oturup ağlayacak değiliz
Tahkim Kurulu'ndan Galatasaray'ın itirazına ret!
Tahkim Kurulu'ndan Galatasaray'ın itirazına ret!
Çorum'da yere sigara izmariti atanlara ceza kesildi
Çorum'da yere sigara izmariti atanlara ceza kesildi
353 kişi gözaltına alınmıştı! TMSF, Maydonoz Döner'e kayyum olarak atandı
353 kişi gözaltına alınmıştı! TMSF, Maydonoz Döner'e kayyum olarak atandı
O ilde havai fişek satışı yasaklandı
O ilde havai fişek satışı yasaklandı
Düşme hattı kızıştı! Bodrum, Hatayspor'u tek golle geçti
Düşme hattı kızıştı! Bodrum, Hatayspor'u tek golle geçti
1,5 milyar dolarlık Ethereum cüzdanı hacklendi
1,5 milyar dolarlık Ethereum cüzdanı hacklendi
Borsa çok sert düştü! SPK: Tüm kurumların işlemleri inceleme altına alındı
Borsa çok sert düştü! SPK: Tüm kurumların işlemleri inceleme altına alındı
PFDK kararları açıklandı! Emre Belözoğlu...
PFDK kararları açıklandı! Emre Belözoğlu...
Serdal Adalı'dan yabancı hakem çıkışı: Aynı hakemi istiyoruz
Serdal Adalı'dan yabancı hakem çıkışı: Aynı hakemi istiyoruz