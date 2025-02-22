Beşiktaş'tan TFF'ye çağrı: Biz de Sloven hakemi Beşiktaş'ın derbi maçlarına istiyoruz

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında ikas Eyüpspor'u deplasmanda 3-1 yenen Beşiktaş'ta başkan Serdal Adalı, siyah-beyazlı takımın oynayacağı derbi maçlarında Sloven hakem Slavko Vincic'in düdük çalmasını istediklerini söyledi.

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Maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Adalı, iyi oyunla güzel bir galibiyet aldıklarını belirterek "Galip gelmek çok güzel. İyiye gidiyoruz. Daha da iyi olacağız. Teknik direktörümüzü ve futbolcularımızı tebrik ediyorum. Bu soğukta bizi yalnız bırakmayan taraftarlarımıza da ayrıca teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

"Derbi maçlarımızda aynı hakemi istiyoruz."

Serdal Adalı, Fenerbahçe ve Galatasaray ile oynayacakları derbi karşılaşmalarında Slavko Vincic'in düdük çalmasını istedi.

Süper Lig'in 25. haftasında oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisini Sloven hakem Slavko Vincic'in yönetecek olmasıyla ilgili tartışmalara değinen Serdal Adalı, şunları kaydetti:

"Federasyon başkanımız bir açıklama yapmış, tam olarak inceleme vaktim olmadı. Hakem konusunda bugüne kadar çok canımız yanmasına rağmen Türk hakemlerine güvendiğimizi belirttik. Bu son kararla Galatasaray-Fenerbahçe maçına yabancı hakem atanmasıyla alakalı olarak biz de hem Galatasaray ile hem de Fenerbahçe ile oynayacağımız maçlarda aynı hakemi istiyoruz. Federasyon şimdiden gerekli girişimlerini yapsın. Madem böyle bir yol açıldı. Biz de aynı hakemi, Galatasaray ve Fenerbahçe ile oynayacağımız maçlarda görmek istiyoruz. Yalnız güzel bir kapı açılmadığını söyleyeyim."

Yaz transfer dönemi için çalışmalara başladıklarının altını çizen Serdal Adalı, "Takım şu an iyi gidiyor. Gerekli takviyeler yapılacak. Belli bir planımız, programımız var. Buna göre hareket edeceğiz. Camiamız bunu böyle bilsin. Hiç aceleye getirmiyoruz. Takım da yavaş yavaş düzeliyor. Daha da iyiye gidecek. İnşallah önümüzdeki sezon istediğimiz, arzu ettiğimiz Beşiktaş'ı seyredeceğiz." değerlendirmesini yaptı.

Yeni transferler Keny Arroyo ile Elan Ricardo için zamana ihtiyaçları olduğunu anlatan Adalı, "Yeni transferlerimiz Arroyo ve Ricardo geldikleri ülkelerdeki havanın tam zıttı ile karşılaştılar. Şanslarına geldikleri günden beri kar yağıyor. Kolay değil. Yavaş yavaş alışacaklar. İkisini de çok inanarak transfer ettik. Tabii 18-20 yaşında genç futbolcular. Zaman gerekiyor. Taraftarlarımız da sabır gösterecek. İkisini de daha fazla sahada görmeye başlayacağız." ifadelerini kullandı.

Beşiktaş'ın Türk futbolunun en büyük kulübü olduğunu vurgulayan Adalı, hiçbir kulübün hakkının yenmesini de istemediğini sözlerine ekledi.