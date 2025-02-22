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AK Parti'de değişim hazırlığı kulislerden sızdı! 3 yeni Genel Başkan Yardımcılığı geliyor!

AK Parti'de değişim hazırlığı kulislerden sızdı! 3 yeni Genel Başkan Yardımcılığı geliyor!

AK Parti'de aylardır konuşulan 'değişim'le ilgili kulislere yeni detaylar sızdı. Yapılacak tüzük değişikliğiyle Genel Başkan Yardımcılığı sayısı artırılacak. Yeni genel başkan yardımcılıklarının Türk Devletleri ile İlişkiler, Kültür ve Sanat Politikaları ile Sağlık Politikalarından sorumlu olacak şekilde planlandığı öğrenildi.

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AK Parti'de yeni genel başkan yardımcılıkları geliyor. Yapılacak tüzük değişikliğiyle üç yeni Genel Başkan Yardımcılığı oluşturulması planlanıyor. Böylelikle partide 15 olan Genel başkan Yardımcılarının sayısı 18’e çıkacak.

3 YENİ GENEL BAŞKAN YARDIMCISI OLACAK

Ekol Tv'de yer alan habere göre; yeni genel başkan yardımcılıklarının Türk Devletleri ile İlişkiler, Kültür ve Sanat Politikaları ile Sağlık Politikalarından sorumlu olacak şekilde planlandığı öğrenildi. Yeni Genel Başkan Yardımcılıkları kongredeki Tüzük değişikliği oylamasıyla oluşturulacak.

MKYK ÜYELİKLERİNDE DE BÜYÜK DEĞİŞİM BEKLENİYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın pazar günü yapılacak kongrede partinin en üst karar organı olan Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyeliklerinde büyük bir değişim yapması bekleniyor.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, ATAMA YAPACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kongrede oluşacak yeni MKYK’daki isimlerden, mevcut Genel Başkan Yardımcılıklarıyla birlikte yeni oluşturulan başkanlıklara da atama yapacak.

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