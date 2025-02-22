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MEB yönetmeliği değişti! Liselerde yeni dönem resmen başladı!

MEB yönetmeliği değişti! Liselerde yeni dönem resmen başladı!

MEB’den milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren önemli bir adım daha geldi. MEB Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği değişti. Yönetmelikte yapılan yeni değişiklikler Resmi Gazete’de yayımlanırken düzenlemeler arasında öğretmen ve yönetici eğitimleri, öğrenci nakilleri, diploma işlemleri, yabancı uyruklu öğrencilerin denklik süreci, devamsızlık koşulları ve disiplin tedbirleri yer aldığı görüldü.

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Yönetmeliğe göre, merkezi sınav puanıyla öğrenci alan okullara atanan öğretmen ve yöneticilerin, Milli Eğitim Akademisinde Bakanlıkça belirlenen eğitimlere katılması zorunlu hale getirildi. Merkezi Sınavla Öğrenci Alan Okulların seçimi, değerlendirilmesi ve izlenmesi süreçleri yeniden düzenlendi. İl ve Bakanlık düzeyinde komisyonlar oluşturularak, bu okulların belirlenmesinde daha şeffaf ve objektif kriterler getirilmesi amaçlandı.

RAPOR ALMA ZORUNLULUĞU

Beden eğitimi dersinde etkinliklere katılamayacak durumda olan özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler için rapor alma zorunluluğu getirildi.

Diplomanın kullanılamayacak derecede yıpranması veya kaybolması durumunda yeniden düzenlenmeyeceği, bunun yerine öğrenim durum belgesi düzenleneceği belirtildi.

DEVAMSIZLIK SEBEBİYLE BAŞARISIZ SAYILMA

Devamsızlık nedeniyle başarısız sayılan ve öğrenim hakkı bulunan öğrencilerin, bir sonraki öğretim yılında bir işletme ile sözleşme imzalamak şartıyla okula devam ettirileceği hükmü getirildi.

Yabancı uyruklu öğrencilerin denklik işlemleriyle ilgili düzenlemeler yapıldı ve bu öğrencilerin ekim ayının sonuna kadar kayıt yaptırmaları halinde diploma almaya hak kazanacakları hükme bağlandı.

Okulda alanı atölye ve laboratuvar öğretmenliği olan müdür yardımcısı bulunmaması durumunda, şartları taşıyan bir müdür yardımcısının bu görevi yürütebileceği belirtildi.

HİZMET İÇİ EĞİTİM

Yabancı dil öğretmenlerine, Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü tarafından hizmet içi eğitim verileceği hükme bağlandı.

Eğitim ve öğretim ortamında öğrencilerin her türlü olumsuz davranışlardan korunması için gerekli önlemlerin alınması ve velilerle işbirliği yapılması, Türk Dili ve Edebiyatı ile Yabancı Dil derslerinde yapılacak sorumluluk sınavlarının yazılı ve uygulamalı olarak iki aşamada yapılması kararı alındı.

Yönetmelik hükümlerini Milli Eğitim Bakanı yürütecek.

meb
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