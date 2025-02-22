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Araç sahipleri dikkat, akaryakıta zam geldi! Bu gece yarısı pompaya yansıdı

Araç sahipleri dikkat, akaryakıta zam geldi! Bu gece yarısı pompaya yansıdı

Akaryakıta ne kadar zam geldi? Motorin, LPG ve benzin fiyatları sık sık değişmeye devam ediyor. Brent petrolü ve döviz kurundaki değişimler akaryakıt fiyatlarını etkilerken akaryakıta yeni bir zam daha geldi. Peki, yeni fiyatlar ne oldu? Benzin kaç liradan satılıyor? Motorin ne kadar oldu? İşte detaylar...

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Araç sahiplerinin yakından takip ettiği akaryakıt fiyatları değişmeye devam ediyor. Bir indirim bir zam yapılan akaryakıt fiyatlarına bu gece itibarıyla yeni bir zam geldi. Brent petrol ve döviz kurundan etkilenen akaryakıt fiyatlarındaki değişim bu gece yarısı pompaya yansıdı.

MOTORİNE ZAM GELDİ!

Benzin ve LPG zam gelmezken motorin tabelası bu gece yarısı değişti. Buna göre motorin fiyatlarına 1 lira 45 kuruşluk zam yapıldı. Peki, şu anki akaryakıt fiyatlarında son durum ne? İşte büyükşehirlerde akaryakıt tabelaları..

İSTANBUL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 46.43 TL/LT

Motorin: 48.01 TL/LT

LPG: 27.59 TL/LT

ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 446,97 TL

Motorin: 48,71 TL

LPG: 27,49 TL

İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 47,35 TL

Motorin: 49,08 TL

LPG: 27,34 TL

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