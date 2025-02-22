BIST 9.602
DOLAR 36,43
EURO 38,15
ALTIN 3.438,13
HABER /  SPOR

Alperen Şengün 'double-double' yaptı takımı kazandı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Alperen Şengün 'double-double' yaptı takımı kazandı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Houston Rockets, milli oyuncu Alperen Şengün'ün "double-double" yaptığı maçta Minnesota Timberwolves'u 121-115 mağlup etti.

Abone ol

NBA'e 9 maçla devam edildi. Batı Konferansı'nda 4. sırada yer alan Rockets, konuk ettiği Timberwolves'u 6 sayı farkla yendi.

Rockets'ta Jalen Green 35 sayı, milli basketbolcu Alperen Şengün ise 24 sayı ve 13 ribauntla oynadı.

Timberwolves'ta ise Anthony Edwards'ın 37 sayısı mağlubiyeti engellemeye yetmedi.

Cavaliers'tan üst üste 6. galibiyet

Doğu Konferansı lideri Cleveland Cavaliers konuk ettiği New York Knicks'i 142-105 yenerek üst üste 6. galibiyetini elde etti.

Cavaliers'ta Donovan Mitchell 27, Evan Mobley ise 21 sayı kaydetti.

Knicks'te Jalen Brunson 26, Karl-Anthony Towns ise 23 sayı atmasına rağmen performansları galibiyet için yeterli olmadı.

Sonuçlar

Cleveland Cavaliers-New York Knicks: 142-105

Orlando Magic-Memphis Grizzlies: 104-105

Washington Wizards-Milwaukee Bucks: 101-104

Toronto Raptors-Miami Heat: 111-120 (Uzatmada)

Dallas Mavericks-New Orleans Pelicans: 111-103

San Antonio Spurs-Detroit Pistons: 110-125

Houston Rockets-Minnesota Timberwolves: 121-115

Utah Jazz-Oklahoma City Thunder: 107-130

Sacramento Kings-Golden State Warriors: 108-132

ÖNCEKİ HABERLER
Hamas'ın teslim ettiğ İsrailli cenazesinin kimliği kesinleşti
Hamas'ın teslim ettiğ İsrailli cenazesinin kimliği kesinleşti
İş insanı Gürol Kırçı evinde ölü bulundu
İş insanı Gürol Kırçı evinde ölü bulundu
TESK Başkanı Bendevi Palandöken vatandaşları uyardı
TESK Başkanı Bendevi Palandöken vatandaşları uyardı
Yerlikaya: "2023 yılında günlük ortalama 10 canımızı yitirdik"
Yerlikaya: "2023 yılında günlük ortalama 10 canımızı yitirdik"
KAAN projesinden etkilenen İsmet amca 100 bin lira bağışladı
KAAN projesinden etkilenen İsmet amca 100 bin lira bağışladı
Okullar pazartesi tatil olur mu? İstanbul Valisi açıkladı
Okullar pazartesi tatil olur mu? İstanbul Valisi açıkladı
Toprak Razgatlıoğlu, Avustralya'da sezonun ilk yarışında ikinci oldu
Toprak Razgatlıoğlu, Avustralya'da sezonun ilk yarışında ikinci oldu
Santorini’deki volkan hareketlendi! Uzman isim uyardı iki olasılık var
Santorini’deki volkan hareketlendi! Uzman isim uyardı iki olasılık var
Araç sahipleri dikkat, akaryakıta zam geldi! Bu gece yarısı pompaya yansıdı
Araç sahipleri dikkat, akaryakıta zam geldi! Bu gece yarısı pompaya yansıdı
AK Parti'de değişim hazırlığı kulislerden sızdı! 3 yeni Genel Başkan Yardımcılığı geliyor!
AK Parti'de değişim hazırlığı kulislerden sızdı! 3 yeni Genel Başkan Yardımcılığı geliyor!
MEB yönetmeliği değişti! Liselerde yeni dönem resmen başladı!
MEB yönetmeliği değişti! Liselerde yeni dönem resmen başladı!
Milli motosikletçi Can Öncü, Avustralya'da 5. oldu
Milli motosikletçi Can Öncü, Avustralya'da 5. oldu