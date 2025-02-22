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İş insanı Gürol Kırçı evinde ölü bulundu

İş insanı Gürol Kırçı evinde ölü bulundu

Kütahyalı iş insanı Gürol Kırçı, evinde ölü bulundu. Yakınlarının kendisinden haber alamaması üzerine polis ve sağlık ekipleri tarafından evinde ölü bulunan Gürol Kırçı’nın kesin ölüm nedeni otopsi ile belirlenecek. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kütahya’da iş dünyasının tanınan isimlerinden Gürol Kırçı, akşam saatlerinde kent merkezindeki evinde ölü bulundu.

Menderes Bulvarı’ndaki dairesinde yalnız yaşayan Kırçı’dan bir süre haber alamayan yakınları, endişelenerek durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine eve gelen ekipler, iş insanının cansız bedeniyle karşılaştı.

Kalp rahatsızlığı bulunduğu ileri sürülen Kırçı’nın kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için cenazesi Kütahya Şehir Hastanesi'ne götürülerek otopsi işlemlerine başlandı.


Yetkililer, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü açıkladı.

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