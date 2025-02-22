Hamas'ın teslim ettiğ İsrailli cenazesinin kimliği kesinleşti

Hamas'ın Kızılhaç aracılığıyla dün gece saatlerinde İsrail'e teslim ettiği cenazenin esir Shiri Bibas'a ait olduğunun doğrulandığı bildirildi.

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İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, Tel Aviv’deki Abu Kabir Adli Tıp Kurumu, dün gece İsrail'e teslim edilen cenazenin Shiri Bibas’a ait olduğunu doğruladı.

Buna karşın İsrailli yetkililerden konuya ilişkin henüz resmi açıklama yapılmadı.

Bibas ailesi de X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda cenazenin Shiri Bibas'a ait olduğu bilgisinin kendileriyle paylaşıldığını açıkladı.

Hamas, İsrailli esirlerin cenazesini teslim etmişti

Hamas, Gazze Şeridi'nde "İsrail saldırısında ölen 4 İsrailli esire ait olduğu düşünülen cenazeyi", ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında 20 Şubat'ta Uluslararası Kızılhaç ekiplerine teslim etmişti.

Uluslararası Kızılhaç'a verilen cenazeler İsrail tarafından teslim alınmış; İsrail, esirlerden Shiri Bibas'a ait olduğu düşünülen cenazenin Filistinli bir kadına ait olduğunu iddia etmişti.

Hamas, konuya ilişkin detaylı inceleme yapılacağını bildirerek "Bir hata veya cenazelerin karışabileceği ihtimalini göz önünde bulunduruyoruz. (İsrailli) Ailenin Filistinlilerle kaldığı yerin işgalciler tarafından bombalanması sonucu karışıklık doğmuş olabilir." açıklamasını yapmıştı.