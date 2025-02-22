Gazze'de son takas: Hamas, altı esiri serbest bırakıyor

Gazze'de İsrail ile Hamas arasındaki esir takasının sonuncusu gerçekleştiriliyor. Hamas yedinci turda üç yerine altı İsrailli esiri serbest bırakıyor. İlk olarak Gazze'nin kuzeyindeki Refah'ta iki esir Kızılhaç'a teslim edildi. Karşılığında 602 Filistinli mahkum İsrail hapishanelerinden salıverilecek.

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İsrail ile Hamas arasındaki esir takasının sonuncusu bugün gerçekleştiriliyor. Hamas yedinci esir takasında 3 yerine 6 İsrailli esiri serbest bırakacak.

Kızılhaç'a teslim edilecek rehinelerin isimleri şöyle: Eliya Cohen, Omer Shem Tov, Tal Shoham, Omer Wenkert, Hisham al-Sayed ve Avera Mengisto.

İlk olarak Shoham ve Mengisto, Refah'ta Kızılhaç'a teslim edildi. İsrail basını, Sayed ve Mengistu'nun 10 yıldan uzun bir süredir Gazze'de rehin tutulduğunu iddia etti.

Hamas ikinci aşamaya geçmeye, kapsamlı bir takas anlaşması yapmaya, kalıcı ateşkese ve İsrail'in Gazze'den tamamen çekilmesine hazır olduğunu bildirdi.

22 ESİR TESLİM EDİLDİ

İsrailli esirlere karşılık 602 Filistinli mahkum hapshanelerden serbest bırakılacak.

Yetkililer, bugün yapılması planlanan yedinci rehine takasının takvime uygun bir şekilde gerçekleşmesinin hayati önem taşıdığını belirtiyor.

Hamas, rehine takası kapsamında şu ana kadar 19'u sağ, 3'ü cenaze olmak üzere sağ 22 İsrailli rehineyi teslim etti.

CENAZE KRİZİ

Hamas, rehine ve mahkum takası anlaşması kapsamında önceki gün dört rehinenin cansız bedenini İsrail'e teslim etti.

İsrail ordusu, teslim edilen cenazelerden birinin Shiri Bibas'a ait olmadığını öne sürerek bunun ateşkes anlaşmasının "son derece ciddi bir ihlali" olduğunu bildirdi. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ihlal nedeniyle "Hamas'a bedel ödeteceğini" söyledi.

Hamas iddialar üzerine İsrailli rehine Şiri Bibas'ın kalıntılarının, İsrail hava saldırısının Bibas'ın tutulduğu yeri vurmasının ardından enkazdan çıkarılan diğer insan kalıntılarıyla karışmış gibi göründüğünü belirtti.

Filistinli grup daha sonra Bibas'ın naaşını İsrail'e teslim etti. İsrail, Bibas'ın kimliğinin tespit edildiğini açıkladı.