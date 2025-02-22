TOBB verileri açıkladı: Ocakta kapanan şirket sayısı yüzde 16.2 arttı

TOBB'un Ocak 2025 verilerine göre, kapanan şirket sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 16,2 artarak 1.955’e yükseldi. Kurulan şirket sayısı ise bir önceki aya göre yüzde 12,8 azalırken, yıllık bazda yüzde 2,1 arttı. Ticaret, imalat ve inşaat sektörleri öne çıkarken, yabancı ortaklı şirketler arasında İran ve Almanya sermayeli girişimler dikkat çekti.

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Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından açıklanan Ocak 2025 verilerine göre, kapanan şirket sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16,2 artarak 1.955’e yükseldi. Kurulan şirket sayısı ise bir önceki aya göre yüzde 12,8 azalırken, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 2,1’lik bir artış gösterdi.

GERÇEK KİŞİ İŞLETMELER VE KOOPERATİFLERDE DÜŞÜŞ

TOBB’un verilerine göre, Ocak 2025’te kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 12,5 oranında azalırken, kapanan gerçek kişi işletme sayısında yüzde 6,7’lik bir artış yaşandı. Kurulan kooperatif sayısı yüzde 29,2 azalırken, kapanan kooperatif sayısı yüzde 6,5 oranında yükseldi.

KURULAN ŞİRKETLERİN SEKTÖREL DAĞILIMI

Ocak ayında kurulan şirket ve kooperatiflerin: 3.583’ü ticaret, 1.568’i imalat, 1.332’si inşaat sektörlerinde faaliyet göstermeye başladı.

Türkiye genelinde kurulan şirketlerin yüzde 35,9’u İstanbul’da, yüzde 11,1’i Ankara’da, yüzde 6,3’ü ise İzmir’de faaliyete geçti.

YABANCI SERMAYELİ ŞİRKETLER

Ocak 2025’te 537 yabancı ortak sermayeli şirket kurulurken, bunların 26’sı İran, 22’si ise Almanya ortaklı olarak faaliyet göstermeye başladı.