Mansur Yavaş'tan cumhurbaşkanı adaylığı açıklaması

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, cumhurbaşkanı adaylığına ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Günü geldiğinde talep olması halinde değerlendirme yapacağını söyleyen Mansur Yavaş, "Artık kendi başımıza aday olma ya da olmama hakkımız yok" ifadelerini kullandı.

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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ankara'da Tayfun Tanju Kara Espor Merkezi'nin açılışına katıldı. Etkinlikte CHP'deki cumhurbaşkanı adaylığı için düzenlenen ön seçime dair konuşan Mansur Yavaş, dikkat çeken mesajlar verdi.

"ÖN SEÇİM ÜLKENİN GERÇEK GÜNDEMİNİ GERİYE ATAR"

"Dün ön seçime katılma süreci bitti. Aynı fikirdeyim. Biz ön seçime karşı değiliz. Partinin en üst karar organlarından biridir. Buradaki sorun şudur. Biz partinin enerjisini içe harcamaması gerektiğini, gündemin sadece şu anki ülke gündemi olması gerektiğini belirtip, bunun da ülkenin gerçek gündemini geriye atacağını düşünerek karşı çıkmıştık.



"KENDİ BAŞIMIZA ADAY OLMA YA DA OLMAMA HAKKIMIZ YOK"

Yol haritasını konuşmak için çok erken. En son birlikte yaptığımız toplantıda bütün alternatifleri masaya yatırdık. Bu alternatifler hep gündemde olacaktır tabii ki ama şu anda erken seçimin tarihi yok. Bunları konuşmak için çok erken.

Toplantıda sayın genel başkanımıza da Ekrem Bey'e de şunu söylemiştim. Bizim kendi başımıza aday olma ya da olmama hakkımız yok artık.

ADAYLIĞA AÇIK KAPI: GÜNÜ GELDİĞİNDE...

Yani toplum günü geldiğinde ne karar verirse, eğer talep olursa tabii ki bunu değerlendireceğiz. Ancak bunu söylerken de asla partide bir bölünmüşlük, fikir ayrılığı varmış gibi görüntülerin içerisinde beni asla bulamayacaksınız. Bunlar günü geldiğinde değerlendirilecek şeylerdir."