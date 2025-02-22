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İstanbul merkezli 17 ilde siber operasyonu: 27 kişi gözaltına alındı!

İstanbul merkezli 17 ilde siber operasyonu: 27 kişi gözaltına alındı!

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından nitelikli dolandırıcılık suçları ile ilgili 17 ilde yapılan eş zamanlı operasyonda internet bankacılığı üzerinden erişim sağlayarak 33 kişinin hesabından 5 milyon 416 bin lirayı transfer eden 27 şüpheliden 24’ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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İstanbul merkezli 17 ilde eş zamanlı düzenlenen siber dolandırıcılık operasyonunda eş zamanlı operasyon yapıldı. İnternet bankacılığı üzerinden erişim sağlayarak 33 kişinin hesabından 5 milyon 416 bin lirayı transfer eden 27 şüpheliden 24’ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından nitelikli dolandırıcılık suçları ile ilgili yaptıkları çalışmalarda 23 Kasım 2023 ile 30 Eylül 2024 tarihleri arasında Türkiye’de faaliyet gösteren bankanın müşterisi olan 33 mağdur şahsa ait internet bankacılığı uygulamasına gece saatlerinde yetkisiz eriğim sağlayarak hesaplarda bulunan toplam 5 milyon 416 bin lirayı 35 şüpheli şahsın banka hesabına transfer ettikleri tespit edildi.

Siber dolandırıcılara yönelik yapılan çalışmaların devamında paraların banka şubesinin ATM’lerinden nakit olarak çekildiği, kripto borsası hesaplarına ve 14 şüpheli şahsın banka hesabına gönderilerek haksız menfaat elde ettikleri belirlendi.

Yapılan finansal analiz çalışması, banka kamera kayıtlarının izlenmesi, HTS ve baz-sinyal tespit çalışmaları sonrasında düğmeye basıldı. İstanbul merkezli toplam 17 ilde eş zamanlı yapılan operasyonda 27 şüpheli şahıs gözaltına alındı. 10 şüpheli şahsın ise cezaevinde olduğu tespit edildi. Adreslerde yapılan aramalarda dijital materyaller ve çok sayıda doküman ele geçirildi.

Gözaltındaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen 27 şüpheliden 24’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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