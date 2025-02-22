Türk futbolunda yabancı hakem tartışması büyüyor! tv100'de Erdoğan Aktaş son noktayı böyle koydu!

Süper Lig'in 25. haftasında Pazartesi günü oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisini Sloven hakem Slavko Vincic yönetecek. Vincic'in yardımcılıklarını Tomaz Klancnik ve Andraz Kovacic yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Kadir Sağlam olarak açıklandı.

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Çarşamba günü Riva'daki TFF tesislerinde yaptığı açıklamada, "Derbiyi dünya çapında bir hakem yönetecek. Bunun yazışmaları yapıldı, teyitleri alındı" diyerek kararı duyurmuştu.

Türkiye’nin ve dünyanın konuştuğu meseleler, siyasetin, sokağın, ekonominin nabzı Erdoğan Aktaş ile Eşit Ağırlık'ta masaya yatırıldı. TV100'de yayınlanan Eşit Ağırlık programının konukları İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık, TV100.com yazarı Hacı Yakışıklı, Ceza Hukukçusu Prof. Dr. Ersan Şen, Akademisyen Ufuk Aras ve CHP Pm Üyesi Dr. Ali Haydar Fırat'tı.