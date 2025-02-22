Vapur seferleri iptal mi 22 Şubat? İDO, BUDO, İBB Şehir Hatları bugün iptal edilen seferleri duyurdu

İstanbul'da etkisini sürdüren olumsuz hava şartları nedeniyle vapur seferleri iptal edildi. 22 Şubat Cumartesi günü iptal edilen vapur seferleri, İBB şehir hatlar, iDO, BUDO tarafından açıklandı.

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Deniz ulaşımını kullanacak vatandaşlar, vapur seferleri iptal mi öğrenmeye çalışıyor. Meteoroloji'nin son değerlendirmelerine göre kuvvetli kar yağışı ve rüzgar uyarısı sonrasında İstanbul'da vapur seferlerinin bazıları iptal edildi. İşte bugün iptal edilen seferler...

VAPUR SEFERLERİ İPTAL Mİ?

İBB Şehir Hatları, elverişsiz hava koşulları sebebiyle seferlerimizde iptaller ve gecikmeler yaşanabilmekte olduğunu açıkladı. Aynı zamanda Bostancı-Moda-Karaköy-Kabataş Hattı seferlerinin Moda uğraması yapılamayacağını duyurdu.

BUDO İPTAL OLAN SEFERLER

Bursa Büyükşehir Belediyesince İstanbul ile Bursa arasında işletilen deniz otobüslerinin yarınki 8 seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) resmi internet sitesindeki duyuruya göre, yarın yapılması planlanan 08.00 ve 09.30'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 08.00 ve 11.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), 09.30'daki Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas), 10.00'daki Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 11.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas) ve 12.55'teki Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya) seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak.