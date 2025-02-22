Ekrem İmamoğlu hakkında 'sahte diploma' soruşturması

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında üniversite diplomasının sahte olduğu iddiasına ilişkin, "resmi belgede sahtecilik" suçundan soruşturma başlatıldı.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İmamoğlu'nun lisans diplomasının sahte olduğuna ilişkin ihbarlar ve Yükseköğretim Kurulunca hazırlanan raporda diplomasının sahteliğine ilişkin tespitler üzerine soruşturma açıldı.

"Resmi belgede sahtecilik" suçundan başlatılan soruşturma kapsamında İmamoğlu, ifadesi alınmak üzere 26 Şubat'ta savcılığa davet edildi.

Yasalara aykırı yatay geçiş iddiası

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 1991 yılında YÖK denkliği olmayan özel Girne Amerikan Üniversitesi İletişim Fakültesi'nden İstanbul Üniversitesi İngilizce İşletme Fakültesi'ne yasalara aykırı biçimde yatay geçiş yaptığı iddia ediliyor.

Söz konusu okulun denkliğinin 1993 yılında kabul edildiği belirtiliyor. Denklik engelinin dışında aynı bölümde okuması, not ortalamasının tutması ve benzeri pek çok kriter bulunuyor.