BIST 9.602
DOLAR 36,43
EURO 38,15
ALTIN 3.438,13
HABER /  POLİTİKA

Ekrem İmamoğlu hakkında 'sahte diploma' soruşturması

Ekrem İmamoğlu hakkında 'sahte diploma' soruşturması

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında üniversite diplomasının sahte olduğu iddiasına ilişkin, "resmi belgede sahtecilik" suçundan soruşturma başlatıldı.

Abone ol

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İmamoğlu'nun lisans diplomasının sahte olduğuna ilişkin ihbarlar ve Yükseköğretim Kurulunca hazırlanan raporda diplomasının sahteliğine ilişkin tespitler üzerine soruşturma açıldı.

"Resmi belgede sahtecilik" suçundan başlatılan soruşturma kapsamında İmamoğlu, ifadesi alınmak üzere 26 Şubat'ta savcılığa davet edildi.

Yasalara aykırı yatay geçiş iddiası

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 1991 yılında YÖK denkliği olmayan özel Girne Amerikan Üniversitesi İletişim Fakültesi'nden İstanbul Üniversitesi İngilizce İşletme Fakültesi'ne yasalara aykırı biçimde yatay geçiş yaptığı iddia ediliyor.

Söz konusu okulun denkliğinin 1993 yılında kabul edildiği belirtiliyor. Denklik engelinin dışında aynı bölümde okuması, not ortalamasının tutması ve benzeri pek çok kriter bulunuyor.

ÖNCEKİ HABERLER
İtalya liginde böylesi görülmedi penaltı kararı sonrası yaşananlar şaşkına çevirdi
İtalya liginde böylesi görülmedi penaltı kararı sonrası yaşananlar şaşkına çevirdi
Mansur Yavaş'tan cumhurbaşkanı adaylığı açıklaması
Mansur Yavaş'tan cumhurbaşkanı adaylığı açıklaması
İstanbul merkezli 17 ilde siber operasyonu: 27 kişi gözaltına alındı!
İstanbul merkezli 17 ilde siber operasyonu: 27 kişi gözaltına alındı!
Araç sahipleri dikkat! Bu araçlar muayeneden geçemeyecek
Araç sahipleri dikkat! Bu araçlar muayeneden geçemeyecek
Türk futbolunda yabancı hakem tartışması büyüyor! tv100'de Erdoğan Aktaş son noktayı böyle koydu!
Türk futbolunda yabancı hakem tartışması büyüyor! tv100'de Erdoğan Aktaş son noktayı böyle koydu!
TOBB verileri açıkladı: Ocakta kapanan şirket sayısı yüzde 16.2 arttı
TOBB verileri açıkladı: Ocakta kapanan şirket sayısı yüzde 16.2 arttı
Galatasaray-Fenerbahçe rekabetinde 18. kez yabancı hakem düdük çalacak
Galatasaray-Fenerbahçe rekabetinde 18. kez yabancı hakem düdük çalacak
MASAK, Maydonoz Döner zincirine FETÖ soruşturmasında nasıl iz sürdü ayrıntılar ortaya çıktı
MASAK, Maydonoz Döner zincirine FETÖ soruşturmasında nasıl iz sürdü ayrıntılar ortaya çıktı
ikizlerin dijital mucizesi: yapay zeka destekli çene ameliyatıyla yeni bir hayata ‘merhaba’
ikizlerin dijital mucizesi: yapay zeka destekli çene ameliyatıyla yeni bir hayata ‘merhaba’
Gazze'de son takas: Hamas, altı esiri serbest bırakıyor
Gazze'de son takas: Hamas, altı esiri serbest bırakıyor
Aman bu geceye dikkat! İstanbul donacak eksi 5 dereceye düşecek
Aman bu geceye dikkat! İstanbul donacak eksi 5 dereceye düşecek
Alperen Şengün 'double-double' yaptı takımı kazandı
Alperen Şengün 'double-double' yaptı takımı kazandı