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Alanya'da son kullanma tarihi geçmiş ürün satan iki zincir marketin şubeleri mühürlendi

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Alanya'da son kullanma tarihi geçmiş ürün satan iki zincir marketin şubeleri mühürlendi

Antalya'nın Alanya ilçesinde zabıta tarafından yapılan denetimlerde, iki zincir marketin birer şubesi, son kullanma tarihi geçmiş ürün sattığı gerekçesiyle 3 günlüğüne mühürlendi.

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Alanya Belediyesinin açıklamasına göre, zabıta ekipleri, Güllerpınarı Mahallesi'nde iki zincir markette denetim yaptı.

Yapılan kontrollerde, son kullanma tarihi geçmiş veya silinmiş bebek maması, çocuk sütü, tavuk, köfte, süt ve ekler pastaların satıldığı belirlendi.

Hakkında yasal işlem başlatılan ve 3 gün süreyle ticari faaliyetleri durdurulan zincir marketlerin şubeleri, ekiplerce mühürlendi.

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