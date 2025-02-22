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Fenerbahçe'den Yusuf Akçiçek kararı

Fenerbahçe'den Yusuf Akçiçek kararı

Fenerbahçe'nin genç savunmacısı Yusuf Akçiçek, bu sezon gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekti. Sarı lacivertli yönetim 19 yaşındaki futbolcunun maaşına zam yapma kararı aldığı iddia ediliyor.

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Anderlecht'e karşı oynanan iki karşılaşmada 1 gol ve 1 asistlik katkı veren 19 yaşındaki futbolcuyla ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı.

Sözcü'nün haberine göre, sarı-lacivertli yönetimin Yusuf Akçiçek'in gösterdiği performanstan sonra maaşına zam yapma kararı aldı. 

Fenerbahçe, son olarak Yusuf Akçiçek'in sözleşmesini bonuslarla beraber 1 milyon liralık bir maaş üzerinden uzatmıştı. 

Ayrıca sarı-lacivertlilerin Yusuf'un sözleşmesinde oldukça yüksek bir bedelle serbest kalma maddesi olacağı kaydedildi. 

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