Fenerbahçe'den Yusuf Akçiçek kararı

Fenerbahçe'nin genç savunmacısı Yusuf Akçiçek, bu sezon gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekti. Sarı lacivertli yönetim 19 yaşındaki futbolcunun maaşına zam yapma kararı aldığı iddia ediliyor.

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Anderlecht'e karşı oynanan iki karşılaşmada 1 gol ve 1 asistlik katkı veren 19 yaşındaki futbolcuyla ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı.

Sözcü'nün haberine göre, sarı-lacivertli yönetimin Yusuf Akçiçek'in gösterdiği performanstan sonra maaşına zam yapma kararı aldı.

Fenerbahçe, son olarak Yusuf Akçiçek'in sözleşmesini bonuslarla beraber 1 milyon liralık bir maaş üzerinden uzatmıştı.

Ayrıca sarı-lacivertlilerin Yusuf'un sözleşmesinde oldukça yüksek bir bedelle serbest kalma maddesi olacağı kaydedildi.