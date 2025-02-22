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Şehit Mustafa Uslu'nun cenazesi memleketi Çorum'da defnedildi

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Şehit Mustafa Uslu'nun cenazesi memleketi Çorum'da defnedildi

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarıyla çıkan çatışmada şehit olan 24 yaşındaki Piyade Sözleşmeli Er Mustafa Uslu, memleketi Çorum'un Bayat ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

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Şehit Uslu'nun cenazesi, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundan alınarak, kara yolu ile ilçeye bağlı Çukuröz köyüne getirildi.

Helallik alınmasının ardından cenaze, köy meydanına götürüldü.

Burada baba Sadık ve anne Kezban Uslu ile yakınları, şehidin Türk bayrağına sarılı tabutuna kapanıp gözyaşı döktü.

Çorum Valisi Ali Çalgan ile Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Zekeriya Çoştu, aileye taziye dileklerini iletti.

Şehit Uslu'nun cenazesi, köy meydanında İl Müftüsü Şahin Yıldırım tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verildi.

Cenaze törenine ailesi ve yakınlarının yanı sıra AK Parti Çorum Milletvekilleri Yusuf Ahlatcı ve Oğuzhan Kaya, Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Çorum Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş ile askeri erkan ve vatandaşlar katıldı.

Bekar olan şehit Mustafa Uslu'nun, 3 Aralık 2023'te Hakkari Çukurca 2. Hudut Tugayı 4. Komando Tabur Komutanlığı emrine atandığı öğrenildi.

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